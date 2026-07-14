La Comisión Permanente del Congreso aplazó por tercera vez el debate del proyecto de ley que autoriza un crédito suplementario por 9,596 millones de soles para financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de los servicios del Estado y facilitar la transición gubernamental.

Razones

La decisión fue adoptada tras un nuevo pedido de cuarto intermedio formulado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto.

“El volumen y la complejidad de las incorporaciones solicitadas, que involucran múltiples sectores, pliegos y fuentes de financiamiento, han demandado un proceso operativo adicional de revisión e ingreso de información en los sistemas del Ministerio de Economía y Finanzas”, argumentó.

El legislador añadió que el mencionado portafolio aún revisa los pedidos de financiamiento para proyectos de inversión presentados por los congresistas y afirmó que su grupo de trabajo ya consensuó los artículos del dictamen.

Tras la exposición, el presidente de la Comisión Permanente, Fernando Rospigliosi, suspendió la sesión hasta hoy a las 12:00 m., para debatir el proyecto.

Relevo

El exministro de Economía Luis Miguel Castilla cuestionó que el Parlamento continúe con esta iniciativa. “Nunca he visto, en la historia de nuestro país, que a dos semanas del cambio de gobierno se esté discutiendo un crédito suplementario de casi 10 mil millones de soles”, declaró.

En RPP, Castilla dijo que “no es coherente” el debate y consideró que la decisión debería recaer en el Congreso bicameral y el nuevo gobierno.