En un importante paso para proteger la tranquilidad de los consumidores, el Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad la eliminación de las llamadas y mensajes spam.

La nueva ley prohíbe a las empresas realizar estas comunicaciones no solicitadas, salvo que el cliente haya dado su consentimiento previo.

Las empresas ya no podrán llamar a los celulares de los consumidores ni enviar mensajes de texto o correos electrónicos para ofrecer productos o servicios sin su autorización. Esta medida busca poner fin al acoso constante al que se ven sometidos los usuarios por parte de empresas que buscan promocionar sus productos o servicios de manera invasiva.

La nueva normativa establece que Indecopi será la entidad encargada de aplicar las sanciones a las empresas que incumplan la ley. Las sanciones serán consideradas como “muy graves” y podrían alcanzar las 450 UIT (S/2 millones 317.500).

¿Cuándo entrará en vigencia la ley?

Expertos estiman que este proceso podría tomar entre 1 y 6 meses, dependiendo de la agenda legislativa.

Es importante destacar que la ley ya ha sido aprobada por el Congreso y solo falta que se complete el proceso legal para su entrada en vigencia.

Mientras tanto, los consumidores pueden empezar a tomar medidas para protegerse del spam, como no proporcionar su número de teléfono o correo electrónico a empresas que no conocen o en las que no confían, bloquear los números o direcciones de correo electrónico de las que reciben spam y denunciar las empresas que les envíen spam a Indecopi.