En una decisión tomada durante la noche del miércoles, el pleno del Congreso de la República votó a favor de la censura al ministro del Interior, Vicente Romero. La moción de censura fue respaldada por 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones, debido a los crecientes niveles de inseguridad por los que atraviesa el país.

El motivo principal de la censura se basa en la baja eficiencia de la labor de Romero frente a la inseguridad ciudadana. A pesar de los intentos del ministro por explicar las acciones implementadas para abordar este problema, no logró convencer a los parlamentarios, quienes consideraron que su liderazgo e idoneidad estaban en entredicho.

Deberá presentar su renuncia

Tras la aprobación de la moción, el ministro del Interior censurado, Vicente Romero, deberá presentar su renuncia. Según el procedimiento, la presidenta del Congreso, Dina Boluarte, tendrá un plazo máximo de 72 horas para aceptar la dimisión.

Extendió el estado de emergencia por 60 días en SJL y SMP

Previo a la votación, Romero anunció la extensión del estado de emergencia por 60 días en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Esta decisión, que excluye la restricción de 12:00 a.m. a 4:00 a.m., generó controversia, especialmente con el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, quien rechazó la prórroga, argumentando que las medidas actuales no han contribuido a combatir la inseguridad.

Desde que se implementó el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, se han registrado 11 homicidios, evidenciando la persistencia del crimen a pesar de la presencia policial. Además, un análisis de LR Data revela que, entre enero y julio de 2023, Miraflores lidera en número de denuncias por delitos en proporción a su población, con 2,768 denuncias por cada 100,000 habitantes en ese periodo. Le siguen San Luis, Barranco, Lima Cercado y Jesús María.





