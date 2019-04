Congreso decidirá futuro de María Foronda: “Espero que me tipifiquen cuál es el delito que he cometido”

El próximo 3 de abril, el pleno del Congreso debe decidir si suspende por 60 días en el ejercicio de sus funciones a la legisladora María Elena Foronda (Frente Amplio), quien es acusada de haber contratado como asistente de su despacho parlamentario a una sentenciada por terrorismo. Hoy se arrepiente y dice que no la volvería a contratar.

¿Qué opina de la sanción recomendada por la Comisión de Ética? Me parece que la comisión no ha motivado suficientemente las causas por las cuales me están sancionando, no ha habido una adecuada fundamentación. No he cometido ninguna infracción ni al reglamento ni a la legislación peruana.

Entonces, ¿cuál considera que ha sido su participación en el hecho? En primer lugar, los congresistas lo que hacemos es proponer que estas personas, que son parte de nuestro equipo, puedan trabajar con nosotros, pero hay un filtro, el cual pasa por el Congreso. Ahí se presentan antecedentes penales, judiciales y se hace una evaluación estricta para ver si estas personas califican o no. Yo espero que en la sesión (plenaria del miércoles 3) me tipifiquen cuál es el delito que he cometido y por qué me están sancionado.

En todo caso, ¿reconoce usted algún tipo de responsabilidad? Es una falta de tino de mi parte al no tener una mejor evaluación de la percepción que tienen mis colegas sobre la posibilidad que tienen estas personas de reinsertarse y trabajar.

¿Las personas sentenciadas por terrorismo merecen una oportunidad dentro del ámbito político? En el marco de lo que dice nuestra Constitución Política, el Código Civil, el Código Penal y en el momento en el que yo propuse la contratación de la señora Madrid, no había ni una sola norma que prohibiera que personas que hayan delinquido por cualquier delito no pudieran reinsertarse en el trabajo.

¿Es parte de la reconciliación? El país, el gobierno peruano y el Congreso tienen una gran tarea por delante de analizar qué hacemos con estas personas que estuvieron o fueron sentenciadas y que cumplieron sus penas. Cualquier persona que ha delinquido no tiene por qué anularse en sus derechos civiles, por lo menos no lo dice así ni el Código ni la Constitución Política.

¿Se le debería otorgar el indulto a Abimael Guzmán? Los crímenes que él ha generado y ha avalado no prescriben (...) Los derechos humanos no son para algunos sí y otros no. Yo condeno todo tipo de terror.

¿Qué opinión le merecen los grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA? Nosotros hemos deslindado hace mucho tiempo con grupos que han causado terror en el país, lo deploramos, pero también deploramos mucho las acciones de parte del gobierno peruano, que puso a nuestra sociedad civil en medio de dos fuegos en el que se cometieron un conjunto de atropellos contra personas inocentes, acusados injustamente.

En el caso de Nancy Madrid sí hubo responsabilidad y está comprobado... Sí, claro. Ella tiene una sentencia que es pública y por las acciones que cometió tuvo una sentencia de 20 años. Después de eso, obtuvo su libertad, trabajó en una ONG, ha ganado premios de literatura y se insertó a la sociedad.

Si pudiera cambiar los hechos, ¿volvería a proponer a Nancy Madrid como asistente? Lamento mucho la doble sentencia que se le hizo a la señora (Madrid), no solamente la que cumplió, sino toda la campaña mediática en su contra. Si ella quisiera, estaría en el derecho de poder iniciar procesos legales contra quienes han revelado información de manera tendenciosa. No volvería a contratarla si pudiera cambiar las cosas. Fue un desliz el que yo cometí al pensar que vivía en una sociedad que respetaba el Estado de derecho.