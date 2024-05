Cinco expresidentes de la República o sus deudos reciben del Congreso una pensión vitalicia de 15,600 soles al mes, pagos que al año suman 936 mil soles, en virtud a la Ley 26519, promulgada durante el fujimorato.

De acuerdo con documentos a los que accedió Correo, en la lista de beneficiados están los exmandatarios Ollanta Humala Tasso, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y el recluido Alejandro Toledo.

También están los familiares de los fallecidos Valentín Paniagua y Alan García. Nilda Mercedes Jara recibe la pensión por el primero, mientras que por el desaparecido líder aprista Pilar Nores (viuda) y Federico Dantón García (hijo) se dividen el pago.

Analistas consultados por este diario consideraron que es necesario revisar la normativa para eliminarla de plano o para reconfigurar los beneficios que se le otorga a los exgobernantes tras salir o concluir con su gestión.

DISCREPANCIA. El analista Luis Nunes cuestionó tales pagos.

“Estoy de acuerdo en que no tengamos pensiones vitalicias”, afirmó en un primer momento.

Propuso que solo a los ex jefes de Estado que terminan su periodo de cinco años, se les otorgue un monto de dinero semejante al de la Compensación de Tiempos de Servicios (CTS) por el periodo que gobernaron.

Similar opinión tuvo Alejandro Rospigliosi. El analista en temas parlamentarios refirió que los expresidentes merecen respeto protocolar y un lugar en los libros de la historia del Perú, pero que eso no debe significar que se dilapiden recursos públicos con ellos.

“Es momento de retomar el debate de la derogación de esta ley”, remarcó.

Recordó que durante la gestión transitoria de Francisco Sagasti se revisó esta norma, pero que fue observada por el Ejecutivo. “Fue observada de forma irresponsable por Sagasti para su aparente beneficio”, refirió.

Luis Benavente también consideró que la ley deba ser revisada bajo dos criterios: La posibilidad de reducir la pensión al 50% y que cubra de forma proporcional al periodo de gobierno.

“La norma debería ser evaluada, y si el análisis lo amerita, entonces podría reducirse al 50%. Y también creo que habría que establecer una proporcionalidad; es decir, si un gobernante completa su periodo de cinco años entonces tendrá su jubilación completa, pero si está dos años porque el anterior fue vacado, entonces tendrían que darle el 40%”, planteó.

El analista político Jeffrey Radzinsky, a su turno, expresó que es necesario regular en qué casos no corresponde la pensión vitalicia.

No obstante, refirió que sí está de acuerdo con que los ex jefes de Estado, mientras no sean acusados constitucionalmente, reciban una pensión vitalicia.

Mandatos. Valentín Paniagua, exdiputado en doble periodo y opositor al régimen fujimorista, se convirtió en presidente por menos de un año. Asumió su mandato de transición en noviembre del 2000 y lo concluyó el 28 de julio de 2001.

Fue su condición de presidente del Congreso lo que lo llevó al sillón de Pizarro, tras la vacancia de Alberto Fujimori, ex jefe de Estado.

El 28 de julio de 2001, Alejandro Toledo ganó los comicios generales y se convirtió en el mandatario del país. Su periodo duró los cinco años para los que fue electo, hasta julio de 2006.

Sin embargo, Toledo fue cuestionado por varios motivos: El no reconocer a su hija fuera del matrimonio, el aparente gasto excesivo en licores durante su gestión y, sobre todo, por los vínculos que tendría con la constructora Odebrecht.

Se le investiga por recibir, presuntamente, 20 millones de soles a cambio de favorecer a dicha firma en la Carretera Interoceánica. Por este caso, actualmente, afronta una prisión preventiva.

El 28 de julio de 2006 Alan García asumió la presidencia en un segundo periodo, después de su cuestionada gestión de 1985.

Al igual que Toledo, García Pérez pudo concluir su gestión. Pero también fue criticado e investigado por sus relaciones con la empresa Odebrecht y la presunta recepción de coimas por el Metro de Lima.

Como se recuerda, el 17 de abril de 2019 se suicidó, cuando iba a ser detenido de forma preliminar. Entonces tenía 69 años.

Ollanta Humala sucedió a García luego de ganar las elecciones generales. Asumió el mando el 28 de julio de 2011. También completó su periodo.

A él los tentáculos de la empresa Odebrecht también lo habrían alcanzado. La firma admitió haber entregado 3 millones de dólares para su campaña de 2011.

Ollanta fue recluido en el penal de Barbadillo (Ate) por 18 meses en cumplimiento de una decisión del Poder Judicial, por los aportes ilícitos que habría recibido.

Solo cumplió la mitad del tiempo, pues el Tribunal Constitucional resolvió en 2018 revocar la medida coercitiva, al considerar que la prisión preventiva era excesiva.

LA Crisis. En 2016, la plancha presidencial liderada por el entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski e integrada por Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz, en la primera y segunda vicepresidencia, ganó los comicios.

Sin embargo, luego de investigaciones por sus conexiones con Odebrecht y de audios y vídeos que evidenciaban una compra de votos en el Congreso contra su vacancia, a cambio de indultar a Alberto Fujimori, lo orillaron a renunciar a su cargo.

Su gestión duró apenas dos años y su lugar fue ocupado por Martín Vizcarra, su entonces primer vicepresidente. El periodo presidencial de Vizcarra fue de 2018 al 2020, hasta que el Parlamento lo vacó por incapacidad moral. En 2021 fue acusado constitucionalmente e inhabilitado de ejercer la función pública.

Lo sucedió en el cargo Manuel Merino de Lama, aunque su gestión se vio apañada por las marchas y protestas en favor de Vizcarra en la que murieron dos jóvenes. Al cabo de ocho días, el Congreso eligió como su presidente a Francisco Sagasti, quien, en consecuencia, pasó a ser el nuevo jefe de Estado.

Su periodo concluyó al siguiente año, en 2021.

Pedro Castillo fue el siguiente en ocupar el sillón de Pizarro, pero su gestión duró apenas un año y seis meses. Intentó perpetrar un golpe de Estado y fue sucedido por Dina Boluarte, que era su vicepresidenta y quien actualmente gobierna el país.

Suspensión