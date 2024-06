La Comisión de Constitución del Congreso -que preside la fujimorista Martha Moyano- intenta forzar el incremento a 237 el número de diputados y senadores para futuras elecciones.

Ayer por la mañana, precisamente, abrió el debate del texto sustitutorio del proyecto de ley No. 8014/2023-CR, que plantea en su artículo 21.4 contar con un diputado por cada 160 mil electores y un senador por cada 320 mil.

“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, para cada elección se fija el número total de representantes ante el Congreso de la República a razón de un diputado por cada ciento sesenta mil electores y el doble de electores por cada senador”, refiere la propuesta de ley.

Con dicho texto, se puede inferir que el número de altos funcionarios en el Congreso ya no sería 130, sino que una vez aprobada la norma aumentaría a 237. Es decir, serían 158 serían diputados y 79 senadores.

Para este cálculo se tomó como muestra general a los 25 millones 287 mil 954 electores peruanos que se encuentran consignados en el padrón de las elecciones generales de 2021.

A partir de ello se aplicó la división de los 160 mil electores que establece la norma para hallar la nueva cifra de integrantes del Parlamento.

POSTURAS

Por lo pronto, el legislador Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) ha manifestado que de aprobarse el proyecto, este no regiría en el 2026, sino en el siguiente periodo. Sin embargo, el texto expresa que la norma es necesaria para ser adecuada “de cara al proceso electoral en el 2026″.

Por su parte, María del Carmen Alva (No agrupada) defendió la propuesta al indicar que todos los parlamentarios no se dan abasto para sus actividades.

“Es la realidad, no se dan abasto. No creo que haya en este Parlamento un congresista que no visite su región y no trabaje. Es imposible. Hay que ver bien el número y si tiene que ser más, pues debe ser más”, aseveró.