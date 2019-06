Congreso otorga confianza al Gabinete de Del Solar y acuerdo fue comunicado a Vizcarra

Síguenos en Facebook

Tras un extenso debate de dos días, el Congreso de la República aprobó, por mayoría, la cuestión de confianza planteada por el Poder Ejecutivo sobre seis proyectos de ley para la reforma política. De esta forma se desvanece la figura de un eventual cierre del Parlamento ante un segundo posible rechazo.

La medida, sustentada el último martes ante el pleno por el premier Salvador del Solar, obtuvo 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones.Fuerza Popular (FP), cuya postura dividida sorprendió en las últimas horas tras la renuncia de dos de sus integrantes, aportó a las cifras finales con el voto favorable de 34 de sus 52 miembros.

Los resultados fueron comunicados al presidente de la República, Martín Vizcarra, a través del oficio N° 166-2018-2019-ADP/PCR, que lleva las rúbricas del titular del Parlamento, Daniel Salaverry, y la primera vicepresidenta del Congreso, Leyla Chihuán.

El citado documento señala que el Legislativo acordó otorgar, “dentro del marco establecido en la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso”, la cuestión de confianza planteada por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En ese sentido, en el escrito no se hace referencia al oficio remitido al Parlamento o al mensaje a la Nación de Vizcarra, sino al discurso que Del Solar expuso en el Congreso, el cual fue considerado como moderado y menos confrontacional que las anteriores manifestaciones del Ejecutivo.Los ministros y parlamentarios Vicente Zeballos (Justicia) y Gloria Montenegro (Mujer) llegaron al hemiciclo del Congreso minutos antes de que inicie la votación, para ejercer su derecho a participar. Dicho acto generó incomodidad entre los miembros de oposición.

VISTO BUENO

A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, saludó la decisión del Congreso que permitirá que continúe el debate de las iniciativas legislativas de la reforma política.“El rumbo trazado continúa. Seguimos trabajando y poniendo como siempre el Perú primero”, manifestó el Presidente en sus redes sociales.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que se observa al gabinete ministerial en una sesión de consejo, las cuales se realizan los días miércoles.Asimismo, el titular de la PCM, Salvador del Solar, sostuvo que la reforma planteada permitirá que la población recupere la confianza en las agrupaciones políticas, duramente golpeadas por los escándalos de corrupción.“¡Avancemos! Por una reforma que nos ayude a recuperar la confianza. Por una política libre de corrupción, con participación ciudadana, paridad para las mujeres y partidos sólidos. Reforma política ya”, indicó.

Por su parte, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga sostuvo que la conclusión del proceso era previsoria, debido a que el Premier “bajó el tono de lo que había escrito en la carta” que envió al Congreso días antes. A ello, precisó en Canal N, se suma que el debate parlamentario se tornó “más aligerado”. “Lo que queda claro es que el Gobierno ha recibido la cuestión de confianza, pero también queda claro que la labor de legislar la reforma constitucional es una responsabilidad del Congreso”, señaló para luego agregar que es el Legislativo el que tiene “ahora en su cancha” la posibilidad de ampliar el debate y modificar las propuestas legislativas y constitucionales presentadas.

A los proyectos de ley remitidos inicialmente al Parlamento se añadió esta semana la nueva propuesta del Gobierno sobre la inmunidad parlamentaria, la cual postula que esta prerrogativa sea regulada por un ente autónomo, “ajeno a cálculos políticos”.“En el camino se ha vuelto a incorporar la petición de la modificación del artículo 93 de la Constitución con relación a la inmunidad; sin embargo, me parece que es una modificación incompleta que no mira todo el panorama porque solo habla del levantamiento de la inmunidad de los congresistas (...), pero no habla de la de los otros funcionarios”, indicó.

Quiroga señaló que la referida iniciativa carece de mecanismos para los procesos de levantamiento de inmunidad de otras autoridades, como los magistrados que conforman el Tribunal Constitucional (TC).Cabe señalar que durante la sesión del pleno, antes de que se apruebe el pedido, hubo un intento de presentar una moción que no incluía los términos exactos planteados por el presidente del Consejo de Ministros en la cuestión de confianza. Finalmente, este texto fue desestimado por quienes lo promovieron.

POSTURAS

Al término de la jornada legislativa, Vicente Zeballos sostuvo que el siguiente paso para la reforma política consiste en “acelerar los procedimientos y finalmente aprobar estas normas que están pensadas en un país diferente, con democracia sólida, con instituciones sólidas y sobre todo con una mejor representación”.

Descartó que la cuestión de confianza del Ejecutivo tuviera un vicio de inconstitucionalidad y consideró la respuesta favorable del Parlamento como “corporativa e institucional”.No obstante, Zeballos señaló que la presidenta de la comisión de Constitución, Rosa Bartra, “tiene que asumir también una posición mucho más proactiva, constructiva y de consenso” ante la discusión y posterior aprobación de las reformas constitucionales.

En conferencia de prensa, la bancada aprista indicó que, pese a que el Congreso otorgó la confianza al Ejecutivo, no significa que los seis proyectos de reforma política serán aprobados tal y como fueron enviados.“Le debe quedar claro al Gobierno que el Congreso está votando por un mecanismo de estabilidad del sistema”, aseveró el legislador Mauricio Mulder.

En tanto, el portavoz fujimorista, Carlos Tubino, defendió la postura a favor de la mayoría de los miembros de su agrupación, la cual -dijo- busca evitar una mayor desaceleración económica a causa de una mayor inestabilidad política del país: “Creemos que no es un momento oportuno hoy día en nuestro país (para) que exista un caos político, que se genere una situación que retrotraiga aún más nuestra economía (...). Ese es un tema muy importante, sobre todo para los jóvenes”.