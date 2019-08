Congreso propone una agenda conjunta al Ejecutivo

Síguenos en Facebook

Por segunda vez, el titular del Congreso, Pedro Olaechea, se posicionó frente al presidente Martín Vizcarra para proponerle una agenda conjunta y también para remarcar sus propias perspectivas acerca de la conducción del país.

Como es obvio, su performance generó tanto entusiastas adhesiones como airados cuestionamientos.

Según Olaechea, su objetivo no es otro que buscar una salida razonable e inmediata a la crisis política mediante una “agenda conjunta” en beneficio del país, pero “en estricto respeto y cumplimiento de la Constitución Política”.

“Presidente Vizcarra, le extiendo la mano de demócrata, trabajemos en una agenda conjunta por el bien del Perú. No tenga miedo de gobernar. El Perú está primero”, leyó en conferencia de prensa en la sede del Legislativo.

Karina Beteta (FP) y Salvador Heresi (Contigo), primera vicepresidenta y tercer vicepresidente, respectivamente, lo secundaban.

“Reitero: todos podemos cometer errores, todos hemos cometidos errores. Yo no me aferro a ningún cargo, solo me aferro a la Constitución”, expresó.

PROYECTO DE LEY

El mensaje tuvo lugar en el marco del debate pendiente -en el Parlamento- respecto del proyecto que pide adelantar las elecciones al 2020 y un referéndum nacional.

El Mandatario recorre el país promoviendo su propuesta. Estuvo la semana pasada en Huánuco y el último domingo en Iquitos, ciudades en las que expresó su desaliento por lo que llamó la demora del Congreso.

Olaechea pidió una tregua a Palacio de Gobierno. Estimó que la salida a esta crisis se debe dar con respeto irrestricto a los mecanismos constitucionales.

Exhortó a los actores políticos, sociales y a la población en general “a defender la Constitución, pieza estructural de nuestro sistema democrático”.

Recordó que el Congreso tiene como función generar leyes, representar y fiscalizar, pero también “tutelar” la Carta Magna.

Enfatizó, en consecuencia, que continuará cumpliendo dicha función, pero ahora con más rigurosidad y firmeza. También anotó que al Ejecutivo se le darán las herramientas que sean necesarias para la correcta gestión de los recursos del país, pero “todo dentro del marco de la Constitución”.

RECTIFICACIÓN POR TÍA MARÍA

De otro lado, frente a la ola de protestas generadas en la región Arequipa a raíz del proyecto minero Tía María, el Parlamento también dio a conocer su postura.

Precisamente, Olaechea invocó al jefe de Estado a rectificarse públicamente por sus expresiones en un audio durante su reunión el 24 de julio con autoridades de la región sur. “Si ustedes ven que en un mes yo no cumplo, ahí hagan una medida radical y todo; si ven que yo he incumplido eso que estamos ahora viendo”, dijo Vizcarra el 24 de julio en Arequipa.

Ante esa situación, el titular del Congreso sostuvo que deploraba los actos de violencia y exigió que el Gobierno use los instrumentos y todo el peso de la ley para retomar el control de la zonas afectadas.

“Invoco al Presidente a rectificar públicamente las expresiones que se escucharon en los audios que hemos conocido hace poco, en las que el jefe de Estado sugiere, como solución a las demandas de ciertos grupos, la toma de medidas radicales por parte de la población. Es irresponsable alentar el enfrentamiento entre peruanos”, concluyó Olaechea.

REACCIONES

Tras el pronunciamiento no se hicieron esperar las posiciones expresadas por las diferentes bancadas.

Gilbert Violeta (Contigo) aseguró que cuando se exhorta a “no generar enfrentamiento entre peruanos” es un mensaje dirigido a todos, en general, sobre todo para el Ejecutivo.

“Hay que bajarle un poco la temperatura política a la confrontación y comenzar a buscar puntos de entendimiento”, manifestó.

Sobre el pedido del mandatario de ir a un referéndum, dijo que no se puede utilizar este mecanismo todo el tiempo. Para Eloy Narváez (APP), el anuncio de Olaechea es un buen gesto que demuestra buscar un mejor diálogo.

“El presidente tiene expresiones que no son adecuadas, como por ejemplo, repetir varias veces acerca de la demora el Congreso. Hay que tranquilizarnos”, sostuvo.

Mientras tanto, Humberto Morales (FA) pidió a Olaechea respetar el derecho a la protesta. “Le recordamos que la vida y la protesta son derechos fundamentales recogidos en la Constitución, al que usted y el Congreso están en la obligación de defender”, señaló.

También le pidió no olvidar que si él está en la presidencia del Congreso es porque fue elegido con el voto popular y “no representa únicamente al empresariado nacional”.

En la misma línea, Indira Huilca (NP) cuestionó a Olaechea por preferir la ejecución del proyecto minero.

“Olaechea intenta enmendar la plana al presidente Vizcarra insistiendo con Tía María a pesar de que el 70% de la población del Valle de Tambo se opone”, sostuvo.

Por ello, pidió al jefe de Estado “tomar la sartén por las manos y cerrar el Congreso de una buena vez”, para, según dijo, acabar con el obstruccionismo y el blindaje.

Entre tanto, Luz Salgado (FP) indicó que Olaechea hizo bien en hacer este llamado al mandatario. “Respaldo este comunicado porque nosotros lo que estamos haciendo desde el Congreso es defender la Constitución y el Estado de Derecho, defender las reglas claras con las que nuestro país debe caminar”, señaló.

También recordó que esto también es para el cumplimiento del presidente de la República.

“El Presidente nos puede emplazar, no nos puede poner a la gente en nuestra contra, no puede estar llevando portátiles para que digan: cierre el Congreso”, acotó.

El oficialista Alberto Oliva consideró que el comunicado de Olaechea es una falta de respeto.

“Eso es una falta de respeto a la investidura del presidente de la República, no estoy de acuerdo con la posición del presidente del Congreso”, sentenció.