Tras la denuncia periodística que involucra al congresista Edgar Tello en presuntos recortes de sueldo a trabajadores del Congreso. La víctima, Marie Silva Uriarte, rompió su silencio y reveló nuevos detalles del presunto operar del legislador.

“Este pedido era del 5% y luego iba aumentando... de un sueldo (por cada trabajador) A mi se me dijo dos veces y yo dije tajantemente que no. En algún momento, lo decía abiertamente y no solo a mi, a todo el personal”, contó Silva a Punto Final.

“Decía que tenía muchos gastos y que se le tenía que dar un porcentaje de nuestro sueldo y de todo ingreso que podíamos recibir en el Congreso”, agregó.

Silva Uriarte señaló que en anteriores periodos congresales nunca le pasó algo de este tipo. Además, aseguró que esta práctica de ‘mochar sueldos’ se ha vuelto una costumbre en el Parlamento.

“En este periodo, no quiero generalizar, pero se ha vuelto una mala práctica parlamentaria. Yo me voy a los hechos, me preocupa, envié tres cartas a Recursos Humanos y no había una respuesta”, precisó.

La trabajadora finalizó diciendo que se siente amenazada tras realizar su denuncia. También comentó que colegas suyos se sienten intimidados.