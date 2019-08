Cuellos Blancos: Aseguran que hubo presión para no suspender colegiatura de Chávarry

Síguenos en Facebook

El expresidente del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Walter Ayala, aseguró haber recibido presiones para no suspender la colegiatura del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, tras ser tildado como uno de los integrantes de la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto".

Según el dominical Cuarto Poder, Ayala Gonzáles acusó a la decana de la CAL, María Elena Portocarrero, de presionarlo para ese tema cuando surgieron las evidencias de sus presuntos vínculos con la organización criminal.

"En el mes de noviembre la decana estaba preocupada porque había escuchado que iba a salir una medida cautelar y me estuvo llamando diciéndome que no vaya a sacar ninguna medida cautelar hasta que ella venga porque había viajado, inclusive hay whatsapps que están en manos del Ministerio Público", manifestó Ayala.

El 17 de noviembre del 2018, Portocarrero le habría pedido a Ayala que la llame porque está "sumamente preocupada" y le adjunta un enlace de una noticia sobre la suspensión de la colegiatura de Chávarry.

"Por favor, no resuelvas nada hasta mi llegada. Alarga una semana más”, le pide la decana. “Alarga todos los casos emblemáticos a mi vuelta, incluso medida cautelar contra Chávarry, por favor”. Ayala le dice que el país está movido porque Alan García acababa de pedir asilo en la embajada de Uruguay. Y la decana le responde que por eso debían tener mucho cuidado. “No resuelvas nada, alarga hasta mi retorno”, le dice.

Pero allí no quedó la cosa. Cuando la decana regresó a Lima se reunió con Ayala para solicitarle lo mismo. En este audio de dicha conversación, al que tuvo acceso Cuarto Poder, la decana le admite haberle pedido que no emita una medida cautelar contra Chávarry, sino que se abocase al fondo de la investigación.

"Sí le pedí que vea el principal, por los golpes a la gestión, sí le pedí eso - pero con eso me está diciendo que no saque la cautelar, uno más uno es dos, o va a ser tres? - no, lo que le pedí no es que lo absuelva y que lo libere, no- que no saque la cautelar, que saque el principal pero van a apelar, se va al tribunal e igual va a estar en el cargo - si tiene que sancionarlo que lo sanciones - pero va a apelar - pero igual se busca la sanción", manifestó Portocarrero según un audio.

En su defensa, la decana precisó que la medida cautelar que el presidente de la Comisión de Ética pretendía imponerle a Pedro Chávarry era ilegal pues no está contemplada en las normas del colegio de abogados de Lima.