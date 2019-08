​Daniel Abugattás y su respuesta a Mauricio Mulder por comentario sobre cierre del Congreso

Síguenos en Facebook

El excongresista Daniel Abugattás, utilizó su cuenta de Twitter para dejarle un mensaje aprista Mauricio Mulder, quien en la víspera manifestó que si el presidente Martín Vizcarra decide cerrar el Congreso "tendría que sacarnos a patadas".

Sobre estas declaraciones, a modo de respuesta, Abugattás Majluf escribió en la red social: "Creo que harían cola para patearte".

Como se recuerda, el congresista de la Célula Parlamentaria Aprisa le dijo a Correo que el jefe de Estado no puede solicitar una cuestión de confianza por el proyecto de ley que presentó ante el Legislativo para adelantar las elecciones generales para el 2020.

Sostuvo, además, que si Vizcarra cierra el Congreso, se trataría de un golpe de Estado y que "tendría que venir él mismo acá a la puerta y sacarnos a patadas, a balazos".

"El presidente de la República no puede observar las modificaciones constitucionales, no puede hacer confianza sobre modificaciones constitucionales. Si el presidente decide cerrar el Congreso tendría que venir él mismo acá a la puerta y sacarnos a patadas, a balazos y si él le ordena a algún miembro de las Fuerzas Armadas o policiales a hacer lo propio, podrán meter bala, usar la violencia, pero será un golpe de Estado. No olvidemos que tarde o temprano los que protagonizan los golpes de Estado terminan en la cárcel, condenados a cadena perpetua", afirmó.