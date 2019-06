Daniel Mora: “Pasar un año hablando de la política de género es hacer política barata”

Síguenos en Facebook

Daniel Mora, excongresista que presidió la Comisión de Educación e impulsó reformas educativas, cuestionó duramente la labor de los parlamentarios que hoy integran ese grupo en el Parlamento y pidió al Ejecutivo defender a la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu).

La Asociación de Universidades del Perú (ASUP) presentó un PL para que los rectores integren la Sunedu ¿es viable?

Eso sería una gran estafa, sería volver a lo que ha sido la tristemente célebre Asamblea Nacional de Rectores (ANR). (...) La ANR fue un retraso para la educación superior en el Perú.

¿Busca sabotear la labor de la Sunedu?

Yo creo que quiere sabotear y que es una posición mercantilista de la educación. La Sunedu no requiere de rectores porque no se puede ser juez y parte. Además, en el Consejo Directivo de la Sunedu están representadas las universidades públicas, privadas y todo el mundo académico científico. Cuando dicen que no hay representantes, es falso, la ley dice que ese se elige por concurso.Que se presenten los rectores al concurso pues, sino que tenemos rectores de pacotilla, que han tenido un doctorado de pésima calidad.

¿Esta propuesta tendrá respaldo político en la Comisión de Educación?

Cuando estuve de presidente de la Comisión de Educación, para nosotros fue nefasta la presencia de muchos congresistas que tenían intereses o eran dueños de universidades privadas, que no deberían estar ahí porque tienen intereses directamente relacionados.

La actual comisión quiere investigar a la Sunedu...

Lo único que buscan es intimidar a la Sunedu para que pueda ceder a sus pretensiones y puedan prostituir el tema del licenciamiento (...) Es una pésima señal porque no dejan avanzar ninguna reforma, yo no sé qué piensa el Congreso. (...) No tienen ni idea de lo que es educación y de lo importante que es para el desarrollo.

¿Qué bancadas tienen intereses particulares?

Cuando yo estaba en el Congreso, la estrategia de la ANR en esa época era tener congresistas dueños de universidades en varios partidos políticos, de tal manera que en las votaciones ellos tuvieran cierta mayoría con el apoyo de sus bancadas. Por ejemplo, en Solidaridad Nacional estaba el señor José Luna, en el fujimorismo estaba el señor Elías Ávalos que era dueño de la universidad San Juan Bautista, estaba el señor (Julio) Rosas que era vinculado a universidades evangélicas. También estaba el señor de la Alas Peruanas, Joaquín Ramírez.

¿Ahora a quienes identifica usted?

El señor Osías Ramírez, que es familiar del señor Joaquín Ramírez de Alas Peruanas; tenemos en el fujimorismo al hermano del señor Miguel Elías Ávalos, que es dueño de la San Juan Bautista. El señor Julio Rosas sigue, el señor Richard Acuña y así tenemos otros. Aparte hay otros congresistas que trabajan para la universidad privada.

¿Ve en el Congreso un riesgo real contra la Sunedu?

Es una cuestión real porque muchas veces han tenido que salir los colectivos estudiantiles relacionados con la educación para detener estos proyectos de Ley. Espero que el presidente Vizcarra, que se comprometió a defender la Ley Universitaria y la Sunedu, observe cualquier estropicio que se haga con la Ley. Se pueden hacer avances, por ejemplo, quitarle todas las exoneraciones a las universidades privadas.

¿Por qué?

Porque vemos que las exoneraciones que da el Estado no se reditúan en mejor calidad (…) Que ese dinero (de impuestos) vaya para la universidad pública, para que mejoren sus instalaciones, para que incremente su oferta.

¿Cómo evaluá la labor de la Comisión de Educación? Lo único que he visto en esta comisión es sacar proyectos que afectan la educación. En estos tres años no han hecho nada que mejore la educación, más bien han estado tratando de desmontarla, tratando de desprestigiar las Leyes que salieron en el Gobierno pasado.

¿Este grupo no tiene congresistas capacitados?

No en Educación, o tienen intereses muy particulares.

Por ejemplo, la posición cerrada contra el enfoque de género en el currículo escolar…

Se enfocan en temas que, si bien son interesantes, no son lo más importante. Pasarse todo un año hablando de la política de género es hacer política barata que al peruano en promedio no le interesa.

Hay algunos vinculados a CMHNTM....

A un grupo religioso, fundamentalista. Hemos visto cómo han dejado pasar hasta a los evangélicos frente al Congreso cuando nunca se hacía, etc. Esto es realmente piensan que el pueblo no se da cuenta, sí se da cuenta.

¿Qué opina sobre la actitud de la pdta. de contra una exfuncionaria del Minedu?

Es cuestionable porque uno ve la prepotencia. No dejar explicar, esa es la prepotencia que se tiene en la Comisión creyendo que tienen todo el poder. No tienen los mínimos modales democráticos. Están por encima del bien y del mal, no tiene ni siquiera los pergaminos académicos como para ponerse en una posición de esta naturaleza; si los tuviera, nunca hubiera adoptado esta actitud.

Da mal ejemplo…

Qué mal ejemplo da la Comisión de Educación, imagínese usted, cuál comisión de Educación. Esa es la prepotencia de la mayoría, yo tengo mayoría entonces te trato como te trato. A ver si fuera minoría, cómo se comportaría la presidenta de la Comisión, no lo imagino.

Ella ha dicho que no tiene que hacer un mea culpa…

El tema es que eso es un comportamiento habitual que tiene la Comisión de maltratar a la gente que invita, no solamente ha sido esto, hay ministros a los que también han tratado pésimo. Entonces, ¿Con eso muestra autoridad? ¿Con eso gana algo? No, simplemente lucirse. Cómo nunca (Milagros Salazar) ha tenido esos cargos en su vida, así lo demuestra. Lo peor es darle poder a una persona que no está entrenada para eso, que no ha sido capacitada ni siquiera para tener algo de poder. Entonces, de la noche a la mañana tiene poder, ya pues… se acabó, soy mariscala, soy lo que quiero. No es así y eso es por falta de educación, simplemente por falta de educación.

¿A la pdta. de Educación le falta educación?

Ni la mínima cortesía por lo menos, eso revela que creo que es una de las pocas veces en su vida que ha tenido poder. No se da cuenta que el poder es temporal, que cuando vuelva a su realidad se va dar cuenta de los errores que ha cometido por esta soberbia.