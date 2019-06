Daniel Salaverry busca dejar sin efecto proceso por informes falsos de semana de representación

Síguenos en Facebook

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry -férreo detractor del fujimorismo por “obstaculizar” investigaciones relacionadas a delitos de corrupción- recurrió a un juzgado de Trujillo para impedir que el pleno vote en las próximas semanas el informe de la Comisión de Ética, que recomienda suspenderlo 120 días en sus funciones.

Correo conoció por fuentes judiciales de esa ciudad que, ayer a las 9:00 de la mañana, uno de sus asesores (quien viajó desde Lima) ingresó una medida cautelar ante el 9° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que hace dos días admitió un primer recurso para anular la investigación que le abrió Ética por presentar información y fotos falsas en sus informes de semana de representación.

Según las fuentes, el objetivo sería detener el proceso de sanción parlamentaria hasta que la jueza Tatiana Pedemonte del Río resuelva la acción de amparo aceptada el martes 4 de junio, un día después de que la comisión aprobara sancionarlo con una suspensión.

FUNDAMENTO

Según la resolución de la magistrada Pedemonte del Río, Salaverry solicita que se declare nula la resolución N°113-2018-2020/CEP-CR, emitida por el grupo de trabajo que preside Janet Sánchez (PPK), y todos los “actos posteriores a la expedición” de dicho documento. El argumento legal es que los integrantes de la comisión vulneraron su derecho a ser juzgado por una autoridad imparcial, derecho a la defensa, derecho al debido proceso, derecho a la dignidad de la persona humana; así como transgredieron los principios constitucionales de legalidad, culpabilidad e imputación.

“ARTIMAÑA”

Sin embargo, para Janet Sánchez, esta acción revela una “tremenda incoherencia” pues, dijo a este diario, el mismo jefe del Legislativo solicitó a la comisión ser investigado por esos hechos el 8 de marzo último. “Hay extrañeza y preocupación por la falta de coherencia en su accionar. Primero, nos presenta un documento pidiendo que se le investigue a cabalidad y, dos meses después (29 de mayo), pide que no se le investigue. ¡Dónde está la coherencia!”, exclamó Sánchez. En esta línea, la oficialista advirtió como una “artimaña” que el recurso haya sido presentado en Trujillo y no en Lima, porque “como presidente de un poder importante, con una agenda tremendamente recargada, se da el tiempo para ir a Trujillo a presentar este pedido, eso también crea suspicacia (...) es una artimaña”, sostuvo.

LAS PRUEBAS

Además, Sánchez descartó que exista un interés de Fuerza Popular de vengarse políticamente de Salaverry y defendió el informe final en el que, aseguró, se comprueba que el titular del Parlamento “ha mentido” y “ha tenido contradicciones e inexactitudes en sus declaraciones”.

“El presidente Salaverry ha dicho que estos informes con actividades falsas no los ha hecho él, que le han falsificado la firma (...) entonces por qué estos informes, que les llamamos truchos, están en su informe de gestión”, se preguntó. Otra arista contundente para la ppkausa es que, a pesar de que Salaverry dijo que no hubo tales viajes, hay registro de viáticos pedidos a su despacho, así como declaraciones juradas y facturas de movilidad con fechas. “Responsabilizó a su asesor, dijo que lo despidió, pero que no podía culparlo.

Tampoco supo responder quién elabora los informes de representación en su despacho”, remarcó. Concluyó señalando que, a pesar de que el también exaprista sostuvo que no hubo viajes, encontraron que algunas reuniones de los informes sí se realizaron en la región liberteña.