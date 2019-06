Daniel Salaverry: "Decisión de Comisión Permanente puede ser revertida"

Síguenos en Facebook

Daniel Salaverry, presidente del Congreso, admitió que la cuestión de confianza se va a ver en dos etapas, lo que no significa la no modificación de las propuestas del Ejecutivo.

"Una es el día martes cuando la solicite formalmente el primer ministro en el pleno. Si se aprueba, esta confianza va a tener un desarrollo que se va a ver plasmado en los proyectos que han presentado. Lo que han dicho el primer ministro y el presidente es que no quieren que se desnaturalice la propuesta. Eso no significa que no pueda tener modificaciones o mejoras consensuadas con el Ejecutivo" dijo.

Salaverry aclaró que la decisión de la Comisión Permanente de no culpar al exfiscal Pedro Chávarry puede ser reconsiderada.

"La decisión que tomó una cúpula, que pertenece a un partido político y que permitió que todos estos delitos se archiven, puede ser nuevamente vista en el pleno y puede ser revertida. Y no solo debería verse el tema de organización criminal, sino los demás delitos. No puede existir una organización criminal sin delitos", confirmó.

Manifestó que criticó la actitud del presidente Martín Vizcarra "de venir a confrontar al Congreso", pero también reconoce que "es evidente que la solicitud de la cuestión de confianza está amparada en la Constitución".

"Haría mal en criticar que el Ejecutivo use esa herramienta. Lo que esperamos los peruanos es que podamos resolver esta crisis pronto. Espero que el martes, una vez planteada la confianza, las bancadas puedan escuchar al primer ministro y luego reflexionar su voto", comentó.

Reconoció que esta invocación va para el grueso de Fuerza Popular.

"A aquellos que muchas veces se sienten presionados, intimidados por esta cúpula", admitió.