Daniel Salaverry exige "mano firme" al presidente Martín Vizcarra en Las Bambas (VIDEO)

Después del ataque con piedras a un helicóptero que transportaba a una comitiva de ministros al fundo Yavi Yavi (Cusco) para entablar una mesa de diálogo por el conflicto minero Las Bambas, y luego de más de 50 días de iniciado el problema, el titular del Congreso, Daniel Salaverry, emplazó al presidente Martín Vizcarra a tener “mano firme” para solucionar la situación.

“No solo se necesita mano firme para pechar al Congreso, para exigir que se aprueben normas; se necesita mano firme para resolver este tipo de conflictos”, sentenció.

CRÍTICA

Desde Ica, el titular del Legislativo fue enfático en señalar que se llegó a un extremo radical en que los comuneros han tomado la carretera porque no han sido atendidos a tiempo.

“Porque el Gobierno no ha dado seguimiento a esta problemática. Independientemente de estas demandas de los comuneros, no podemos permitir que en el país se tomen carreteras y que se impida el libre tránsito”, sostuvo.

Salaverry resaltó que el conflicto minero está teniendo un “impacto importantísimo” en la economía del país, ya que se necesitan “los recursos y las divisas” que esta actividad genera.

“(El gobierno) ha dejado que la situación llegue hasta donde está. Estos pobladores, por más comuneros que sean, se creen con la libertad de bloquear la carretera y aquí hay que hacer valer la mano firme para poner orden al interior del país. Tengo que condenar actos de violencias que han ocurrido, independientemente de que sean justas o no las demandas de los pobladores, no se pueden permitir actos de violencia”, demandó Salaverry.

Sin presiones

Entre tanto, una de las condiciones de los comuneros de Fuerabamba para aceptar el diálogo con representantes del Ejecutivo es la liberación del presidente de su comunidad, Gregorio Rojas, así como la de los hermanos Chávez Sotelo, quienes se desempeñaban como sus asesores legales.

Al respecto, el fiscal de crimen organizado de Abancay, Jafet Velásquez, encargado de la investigación que se le sigue a la organización criminal “Los Chabelos”, sostiene que están actuando y finalmente decidirán qué tipo de “medida” se solicitará en cada caso.

“Nosotros como Ministerio Público, como órgano constitucionalmente autónomo, vamos a actuar como se tiene que hacer, no tendríamos que hacerlo bajo ningún tipo de presión, ni de ningún Ministerio”, señaló a Correo.

En ese sentido, dijo que si encuentran que un detenido está seriamente vinculado (a ilícitos) y existen graves elementos de convicción, entonces “lo que corresponderá será solicitar la prisión preventiva de todos”.

Aunque no confirmó la presentación de una prisión preventiva en los próximos días, sostuvo que “están tratando de acelerar todo y cumplir dentro del plazo concedido”.

“Estamos analizando. Luego de una detención preliminar lo que sigue es solicitar o hacer el requerimiento y presentarlo ante el juez para resolver previa audiencia”, comentó el fiscal.

Sobre los meses de prisión preventiva a solicitar, resaltó que para delitos de crimen organizado, el plazo establecido es de 18 meses.

A su turno, el coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, señaló que la detención de los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo no tiene conexión con los reclamos planteados por los comuneros de las zonas circundantes a Las Bambas.

“Estos abogados, (los hermanos Chávez Sotelo) aprovechándose de sus conocimientos jurídicos, no solamente asesoraban para negociar, que hasta ahí está dentro de la legalidad, pero de ahí a que presionen y pretendan extorsionar a la empresa con medidas extremas, obviamente azuzados por ellos, eso ya no es la práctica de un abogado, eso ya es una conducta delincuencial”, resaltó.

En Radio Nacional declaró también que no se dejarán presionar. “Nosotros no nos vamos a dejar presionar porque estamos actuando en el marco constitucional y no vamos a ceder a presión de ningún tipo”, resaltó.

Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, sostuvo que “la detención preliminar del dirigente comunero Gregorio Rojas no se encuentra debidamente motivada”. En ese sentido, pidió que la Sala resuelva en el más breve plazo su caso.

Sin embargo, señaló que ello no impide que las investigaciones prosigan, ni que puedan tomarse otras medidas legales si fueran necesarias.

Paro Regional

La tarde de ayer, los representantes de los frentes de defensa de las provincias apurimeñas de Andahuaylas, Abancay, Aymaraes, Antabamba, Chincheros, Grau y Cotabambas acordaron realizar un paro regional de 48 horas los días 2 y 3 de abril, en apoyo a la comunidad de Fuerabamba.

En la reunión, que se realizó en la Casa de la Cultura de Abancay, organizaciones sociales, gremiales, sindicales y estudiantiles se sumaron a los acuerdos establecidos.

Entre ellos destaca la instalación de una mesa de diálogo con la presencia del Presidente de la República; el Primer Ministro; los titulares de Energía y Minas, Transportes, Interior; los comuneros; las autoridades regionales y provinciales, así como con los funcionarios de la empresa minera MMG Las Bambas.

Además, pidieron la pronta liberación del presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas.

Es preciso indicar que entre sus exigencias figura una solicitud al Congreso de la República para una interpelación al premier Salvador del Solar, al ministro de Energía y Minas, de Transporte y Comunicaciones y del Interior, en virtud a lo que ellos consideran la incapacidad de no dar solución a los problemas de la comunidad de Fuerabamba.

Intento

Tras el fallido intento de diálogo, una comitiva de ministros viajó esta vez a Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), para evitar que otras comunidades que se ubican dentro del corredor minero del sur se sumen a Fuerabamba en más reclamos.

Acudieron Edmer Trujillo, titular de Transportes; Zulema Tomás, de Salud; y Paola Bustamante, de Desarrollo e Inclusión Social.

Es así que se acordó una reunión entre el Ejecutivo y las autoridades de Chumbivilcas (Cusco) el próximo 9 de abril en Lima.

Al término del encuentro, Edmer Trujillo, a cargo del MTC, resaltó que asumieron el compromiso de participar periódicamente en las reuniones de evaluación, “de tal manera que se pueda ver el impulso y avanzar con mayor velocidad”.

En tanto, Carlos Quispe, presidente de Frente de Defensa de Chumbivilcas, dijo esperar que la reunión se concrete.

“Esperemos que en función del encuentro se pueda consensuar”, resaltó en Canal N.

Fuerabamba

Comuneros denuncian agresión

Los comuneros de Fuerabamba denunciaron ayer que fueron víctimas de agresión por parte de la Policía Nacional cuando intentaron evitar el paso de un vehículo de la minera en el sector Maniantales. “Por defender a las mujeres, la Policía me ha apuntado con arma y me ha arrastrado. Cuatro policías me rodearon y me han pateado”, dijo el comunero Raúl Huamaní Huachaca.

CIFRA

20% de la producción del cobre del país representa el yacimiento de Las Bambas.