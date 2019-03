Daniel Salaverry sobre caída de popularidad de Vizcarra: La población está sensible (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, señaló que el descenso de la aprobación del jefe de Estado, Martín Vizcarra, responde a su viaje a España en momentos que diversas regiones atravesaban situaciones difíciles por la caída de huaicos y las lluvias torrenciales.

"Creo que la población está sensible primero porque ha visto que habido un viaje presidencial con una comitiva importante a España, justamente en momentos que el Perú estaba sufriendo los desbordes de los ríos", subrayó.

Sin embargo, Salaverry consideró que las encuestas de popularidad son fotos del momento; por lo cual, deben tomarse con cautela y moderación.

Luego, manifestó que a Vizcarra le debería preocupar que el 65% de los colegios no se encuentran reconstruidos a días del inicio del año escolar.

"Pero la cifra que más le debe preocupar al presidente es el 65% de escuelas que no están rehabilitadas y que no está en condiciones para recibir a nuestros estudiantes. Esas son las cifras que le deben preocupar al presidente, las cifras de la anemia que no ha reducido un punto", remarcó.

Lescano

De otro lado, Daniel Salaverry dijo que los legisladores de Acción Popular deberían comprender que la denuncia contra Yonhy Lescano no solo afecta a su bancada sino a todo el Congreso de la República.

"Yo he escuchado al congresista Víctor García Belaúnde que se investigue como debería hacerse, pero que las comisiones respectivas en este caso Ética puede evaluar a profundidad esta seria y grave denuncia y, finalmente, si se determina responsabilidad sanciones drásticas", refirió.