David Waisman: "Alejandro Toledo es un terrorista de cuello y corbata"

David Waisman, segundo vicepresidente durante la gestión de Alejandro Toledo, se pronuncia sobre la relación con el expresidente y marca una distancia, porque considera que fue "tracionado". En entrevista con Correo, le recomienda al exmandatario allanarse al proceso de extradición para tener una cárcel en mejores condiciones.

¿Qué impresión tiene del fallo en Estados Unidos que ordena dejar en prisión al expresidente Alejandro Toledo?

Cada fallo hay que analizarlo y desde el primer fallo que hizo este juez, yo ya lo tenía claro. Él lo va a extraditar a Toledo, tiene muy clara la situación de él, tiene todos los elementos suficientes de prueba que ameritan justamente la extradición. Hay que ser bueno en la vida (...) ¿cuál es la diferencia entre un terrorista que mata gente y uno de cuello y corbata como todos los que han robado a este país? Incluido Alejandro Toledo.

¿Cuáles son sus fundamentos para hacer esa afirmación sobre Toledo?

Una comparación ¿Cuántos muertos hubo durante el terrorismo de Sendero Luminoso? ¿Cuántos muertos tenemos todos los días de estos niños que nacen y que no tienen los mínimos recursos de atención? Yo junto todo lo que podría haber hecho la gente de cuello y corbata, para mí eso es peor que un terrrorista.

¿Debería allanarse a la extradición?

Por supuesto. Si quiere darle tranquilidad a su esposa, hija, familiares y amigos. Le recomendaría venir a Perú, donde hay expresidentes en condiciones cien veces mejores de las que pasa él allá en la cárcel.

Eliane Karp ha dicho “que lo están matando” ¿Es así o son sus actos? Creo que las dos cosas. Lo está matando el tipo de condición carcelaria que sufre y se suma todo lo que hizo acá.

¿Toledo lo traicionó?

Sí. Me utilizó y traicionó.

¿Qué le diría si lo tuviera al frente?

Es difícil para mí expresarlo. Pero si ansío tenerlo frente a frente.

¿Para qué?

En el momento tendría que reaccionar como debería ante un traidor, utilizador de la esperanza, del alma de una persona, él lo sabe.

¿Se arrepiente de haber sido su vicepresidente?

Nunca me arrepentiré de eso, porque me dio una maravillosa oportunidad de conocer la más profunda pobreza y aprender que cuando uno quiere algo bueno, se puede hacer.

¿Se arrepiente de haber trabajado con él?

De eso sí. Me hubiese gustado que Dios me ponga otro socio político, me hubiese encantado.

¿De su amistad?

Sí, totalmente. Porque fue una amistad interesada, engañada, la mía no.