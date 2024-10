Mañana, la Sala Penal dictará la sentencia final contra Alejandro Toledo de quien usted fue vicepresidente y amigo, ¿qué es lo primero que le viene a cabeza?

Hay un viejo dicho de antaño que dice: el que la hace la paga. Es triste y lamentable, pero es la realidad de toda la vida desde el primer hasta ultimo soplo de vida.

El de Toledo es el caso de corrupción más grave y emblemático de Sudamérica, según ha dicho la procuraduría, ¿qué piensa al respecto?

No conozco en detalle otros casos en la región pero sin duda este es uno de los más graves por los montos. Sólo en los casos de Odebrecht y Camargo y Correa, Toledo recibió U$$31 millones y US$4 millones, según la Fiscalía, pero el señor Toledo tiene, además otros procesos. De modo que, en efecto, es uno de los más graves de Sudamérica.

En su alegato final el expresidente ha dicho que es inocente de todas las acusaciones y que no se le ha probada nada.

Se va reforzando la tesis de que está mintiendo. Él tiene conocimiento de todo lo que ha pasado y es responsable de lo que ha hecho.

El expresidente pidió clemencia al tribunal debido a su salud y edad, y que le permita cumplir sentencia en su casa; ¿debería el tribunal ser menos severo que con Fujimori?

Según la experiencia, sólo pide clemencia aquel que se considera responsable. el que pide clemencia está reconociendo sesgadamente su responsabilidad. ¿Por qué? Quien no tiene nada que ver no tiene por qué pedir clemencia y tiene que enfrentar y decir “prueben las acusaciones”. Creo que los fiscales no podrían pedir esa cantidad de años de cárcel si no tuviesen pruebas.

Usted que lo conoce desde sus inicios en política, ¿cree que Toledo dice la verdad sobre las enfermedades que lo aquejan?

Lo conozco muy bien. Lamentablemente es imposible creerle a una persona que está acostumbrada a mentir y mentir. Él tiene la enfermedad del mitómano, es una persona que miente tanto que se cree que su mentira es verdad. No es ninguna novedad, yo lo dije en los medios. Toledo es un mitómano.

Toledo es un peruano de orígenes muy humildes que gracias a la educación en EEUU alcanzó un nivel profesional alto: ¿qué le suscita verlo ahora moral y físicamente decrépito frente a un tribunal?

En primer lugar, es digno de felicitación. Yo llegué con un grupo del partido a conocer la casa donde vivió su infancia y un pedacito de su juventud. Fue conmovedor. Era una casa muy pequeña y nos mostró en la pared las huellas oscuras de las velas que usaba para poder estudiar porque no había electricidad en ese lugar. Es admirable que haya podido salir de esa situación. El problema es que no ha tenido las bases morales, no las tuvo lamentablemente. Y eso lo ganó. Porque todo lo que él construyó y trepó tan alto se desmoronó. Toda esa maravillosa construcción que hizo de su vida en la parte inicial la echó a perder.

¿Qué puede decir de la influencia que tuvo sobre Toledo la señora Eliane Karp?

Mi experiencia es que ella tenía muchísima influencia sobre Alejandro. Si tuvo participación directa o no en sociedad con Alejandro no lo sé. Pero que ella influenciaba sobre las decisiones de Alejandro, sin ninguna duda, porque yo lo he vivido.

Eran una pareja muy unida; ¿es posible que la señora Karp desconociese de esta negociación corrupta que estaba haciendo Toledo con Odebrecht?

No. Para mí ella tenía pleno, pleno conocimiento de lo que estaba haciendo Alejandro.

¿Por qué cree eso?

Vuelvo a repetirle. Porque ella influenciaba muchísimo en Alejandro, y muchísimas decisiones que Alejandro tomaba eran por acuerdo o por influencia de ella. Yo, como segundo vicepresidente de la república, nunca tuve un espacio en Palacio de Gobierno como sí lo tuvo la primera dama.

La cercanía, el dia a día de la señora Karp con su esposo era de mucha cercanía en Palacio.

¿Conoció usted al señor Yosef Maiman Rapaport?

Lo conocí en Lima y lo he conocido muy bien. El origen de Maiman es peruano. Él, después de muchos años emigró a EE.UU., luego a Israel. No recuerdo si fue Avraham Dan On quien le presentó a Eliane a Maiman. Esto fue antes de llegar a Palacio. Fue en plena campaña. Era muy amigo de Alejandro y también de Eliane, muy amigos.

Eliane sabía todo lo que estaba haciendo Toledo

En 2021 Maiman se convirtió en colaborador eficaz de la Fiscalía y dijo todo lo que sabía sobre Toledo y Odebrecht.

Creo que ahí ocurrieron dos cosas: uno, verse presionado por Alejandro y Eliane para que ayude a salvar la responsabilidad del presidente, y que Maimansea el negociador, el receptor y todo. Alejandro y Eliane le entregaron a Maiman toda la confianza para que pudiera manejar todo el sucio negociado con Odebrecht. La responsabilidad era cuidarle la vida a Eliane y a Alejandro. Era la persona ideal porque Maiman manejada, como millonario, grandes sumas de dinero, y no llamaría la atención si recibía en sus cuentas el dinero corrupto de Odebrecht.

Antes de morir, Maiman declaró a la Fiscalía que recibió de Odebrecht US$ 31 millones y US$4 millones de Camargo y Correa, y que este dinero era para Toledo; ¿él podría tener alguna razón para mentir?

No. Ahí lo que estaba diciendo era la verdad. Él se involucró con Toledo no sé si por agradecimiento o por alguna presión, no sé. Él se involucró en este tema lamentablemente para él . Y Toledo lo usó. Los antecedentes de Maiman aún eran buenos. Era un empresario muy rico y facilitó enormemente la operación con Odebrecht porque hubiera sido inviable para Toledo recibir una suma tan grande. ¿De dónde? Ni con un buen salario como profesor en una universidad estadounidense. Pero el señor Maiman sí podía.

¿Qué cosa podría haber impulsado al señor Maiman a revelar esta verdad tan terrible para un presidente que era su gran amigo?

El señor Maiman era una persona muy inteligente, muy preparada. Antes de este escándalo él viajaba libremente a diferentes países.

Al final, sus viajes fueron por un tema de salud. Cuando lo llaman a dar su primera declaración y no convence a la Fiscalía y le ponen un mandato de captura internacional, él se da cuenta de que está perdido, y de que su última salvación era decir la verdad para poder atender su salud. Si él salía de Israel lo iban a capturar, y él necesitaba imperiosamente viajar a EE.UU. para tratarse un cáncer que ya estaba avanzando mucho.

Otra persona cercana a Toledo y Karp en Palacio era el judío Avraham Dan On, ¿qué opinión tiene de él?

Hasta donde lo conocí él era una persona muy, muy correcta. Lamentablemente, cumplió también un papel similar al de Josef Maiman.

¿A qué se refiere?

Me parece que él actuó de alguna manera como testaferro, aunque no estoy muy seguro.

No me consta pero por algo está siendo investigado en la Fiscalía.

Muchos piensan que el gobierno de Toledo fue bastante aceptable, que entregó resultados importantes, ¿cuál es su apreciación?

Toledo fue un excelente presidente de la Republica en muchísimas cosas pero eso no es suficiente para ser un buen gobierno. Para ser un buen gobierno usted tiene que entrar y salir decentemente. Usted no puede salir manchado. Una cosa es haber hecho una buen gestión presidencial y otra muy distinta faltar a la confianza que le dio la ciudadanía.

Si tuviera la ocasión de tener al frente a Alejandro Toledo, a solas los dos, ¿qué le diría?

Yo le diría, Alejandro: solo te quiero recordar que cuando me dijiste, después de escucharme en una conferencia en Chiclayo, que me afilie a tu partido y querías que yo participe contigo en el gobierno, yo solamente te mencione lo siguiente: “Honradez, tecnología y trabajo”. ¿Vas a cumplir lo que no cumplió Fujimori y más? Y me dijo: dame la mano, y me estrechó la mano. Solo eso le recordaría yo.

Ese altercado que tuvo usted con un dirigente del partido Perú Posible que defendía a Toledo, y al que le encajó un derechazo, ¿por qué ocurrió?

Si bien le mandé un derechazo él me ha difamado públicamente. Hay un proceso.

Este señor defendía la inocencia de Toledo y me decía que yo era un desleal. En realidad, yo fui una de las personas decisivas en los días finales de la segunda vuelta.

De otro lado, qué me dice usted del partido Perú Posible, ¿sigue vivo, está moribundo, es un cadáver insepulto?

Ya está muerto. No tiene ningún futuro. Es un cadáver. No existe ninguna forma de revivir ese partido, desgraciadamente y penosamente. Inicialmente, tanto yo como muchísimas personas, creímos estar fundando un partido que duraría cien años y duró apenas seis años. Una lástima.

¿Qué opinión tiene de Dina Boluarte y su futuro?

No debería estar un día más. Esa es la verdad. Me preocupa el desdén que hay en la lucha contra la delincuencia.