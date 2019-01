Debate de Ley Orgánica de la JNJ se encuentra en cuenta regresiva

Síguenos en Facebook

Se acaba el tiempo. La Comisión de Constitución del Congreso sesiona hoy a las 9:30 a.m. para discutir el predictamen de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo pilar para la reforma del sector, en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura.

En menos de 48 horas, el grupo, presidido por Rosa Bartra (FP), deberá aprobar y remitir la versión final del documento, a fin de que dicho texto sea discutido por el pleno antes de que culmine la ampliación de la actual legislatura, este miércoles 30 de enero.

Parlamentarios del APRA, Peruanos Por el Kambio y Nuevo Perú, miembros de este grupo de trabajo, apuntan a que la iniciativa legislativa, que ya cuenta con un dictamen en la Comisión de Constitución, obtenga luz verde antes de que culmine el día.

Correo tuvo acceso al borrador del predictamen de la Comisión de Constitución, que será discutido esta mañana y que, entre otros puntos (ver infografía), no contempla el tema de la paridad de género. Este aspecto lo propuso inicialmente el Poder Ejecutivo a través de su proyecto de ley, presentado en diciembre del año pasado, en el cual se buscaba garantizar la presencia de, al menos, tres mujeres entre los siete miembros de la JNJ.

Dicha consideración sí fue tomada en cuenta en el texto final del dictamen de la Comisión de Justicia, encabezada por el oficialista Alberto Oliva.

De acuerdo al documento de Constitución, también se ha considerado prohibir la reelección inmediata de los integrantes de la JNJ, quienes tendrán que prestar juramento ante la Comisión Especial, presidida por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

MÁS DETALLES

Dentro de las consideraciones de impedimentos para ser elegidos miembros de este nuevo órgano, en el texto se amplía la prohibición a los representantes del Parlamento Andino, los sentenciados por delito doloso, además de quienes se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Abogados Sancionados.

Asimismo, para el nombramiento, evaluación, ratificación, procesos disciplinarios y destitución a jueces y fiscales se requiere la presencia de todos los miembros de la JNJ. Ello, debido a que el quórum de cuatro integrantes será contemplado para la revisión de otros temas.

Acerca de las etapas del concurso público de méritos para “la selección objetiva, rigurosa e imparcial de jueces y fiscales de todos los niveles; del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y del jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil”, se ha previsto tres etapas: evaluación de conocimientos, evaluación curricular y la entrevista personal.

Se señala que cada etapa es “eliminatoria” y que el referido proceso “garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de calidad”.

Con respecto a la elección del presidente de la JNJ -para el cual se necesitarán no menos de los dos tercios del número legal de miembros, sin posibilidad a abstención- se ha contemplado que este ejerza dicha posición durante un año, y no por 30 meses, como sí lo estipuló Justicia.

Una vez que el dictamen sea aprobado en la Comisión de Constitución, será puesto a disposición del pleno para que sea estudiado junto a la documentación sobre la JNJ, remitida días atrás por el titular de Justicia, Alberto Oliva.

POSTURAS

El legislador de Peruanos Por el Kambio (PPK), Gilbert Violeta, confía que hoy se ponga a discusión una versión final del predictamen de la JNJ. Dijo que, el peor de los escenarios sería que la votación se realice mañana temprano, a fin de tener la posibilidad de convocar a un pleno por la tarde.

“Los temas por los cuales hay que definir, creo que ya todos tenemos posiciones tomadas. Sin embargo, hay que ver el dictamen de la congresista Bartra. Hay que iniciar una última fase de debate y estoy seguro que si en el caso de que mañana (hoy) no se pudiese poner al voto el dictamen en su integridad, estoy seguro de que el martes, sin ningún problema, debería terminarse el asunto”, manifestó.

Violeta resaltó que el debate en Constitución “es una oportunidad” para que se analicen aspectos “que puedan corregirse” sobre la normatividad de la JNJ, debido a que el grupo de Bartra es la primera comisión dictaminadora.

El oficialista consideró que, pese al trabajo en Justicia, “aún no se ha establecido el régimen de responsabilidad para los miembros de la JNJ”, para situaciones que sobrepasen las funciones de dicho organismo.

“El dictamen que se va a votar finalmente en el pleno es el de Constitución. (...) Uno de los aprendizajes que nos debe dejar el extinto Consejo Nacional de la Magistratura es que no puede haber un poder absoluto que no esté sujeto a algún tipo de control”, dijo.

Manifestó que, debido al número de integrantes de la JNJ, “el tema de la paridad es matemáticamente imposible”. Sin embargo, se mostró a favor de que en el pleno se busque una medida equilibrada para este punto bajo la meritocracia.

Un postura similar tuvo el aprista Javier Velásquez Quesquén, quien sostuvo que existen opiniones divididas en torno a esta consideración.

“El concepto básico de la reforma constitucional es el mérito. ¿Qué pasa si son siete mujeres las que logran el primer lugar? ¿Hay que desplazar la mitad para poner hombres? Eso hay que discutirlo y llegar a una fórmula intermedia”, indicó.

Señaló que la disposición de su bancada es “apoyar” para que el dictamen se apruebe y “si se tienen que hacer correcciones, estas se hagan en el pleno” el día miércoles.

“No puede pasar de esta semana que la norma no se apruebe”, expresó.

Para el congresista Alberto Quintanilla (NP), hoy se debe someter a votación el predictamen. “Porque ya hubo bastante tiempo para el intercambio. Vamos a conocer la propuesta de Constitución y se votará”, comentó.

El izquierdista sostiene que si la votación no se realiza entre las 9:30 a.m. y 11:00 a.m., se podría plantear que se exonere del dictamen del grupo que preside Bartra. “No sería lo mejor, pero sería una salida para desentrampar”, señaló.

MÁS DATOS:

- Diferencia. Predictamen de comisión especial JNJ. La Comisión de Constitución aprobó en una sesión anterior un predictamen de la comisión especial, a cargo del concurso público que nombra a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. La misma detalla el objetivo de la comisión especial, su duración, atribuciones e instalación. A diferencia de Justicia, que contempla a la comisión especial en su predictamen de la Ley Orgánica de la JNJ.

Infografía