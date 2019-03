Defensor del Pueblo asegura que hubo acoso de Yonhy Lescano hacia periodista (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aseguró que se configuró el delito de acoso por parte del congresista de Acción Popular Yonhy Lescano hacia la periodista, con quien se reunió y observó las conversaciones completas que se dieron a través de WhatsApp.

"Hemos podido ver el hilo de todas las conversaciones, un tanto más completo de lo que se ha podido exhibir, y sí podríamos decir que claramente que se configura el delito de acoso", expresó a RPP.

En ese sentido, Gutiérrez alertó que la agresión por parte de Lescano no ha acabado y que continúa porque los términos, al momento de referirse sobre ella en entrevistas a medios de comunicación, no son los adecuados. Además, indicó que pedirá que el parlamentario no se vuelva a dirigir a la periodista.

"También tenemos que decir que la agresión no ha terminado, que continúa, porque la manera cómo se está confrontando a la víctima a través de los medios en los términos en los que se hace son claramente agraviantes. Por eso la Defensoría del Pueblo va a pedir una medida de protección que consistirá en que este congresista no pueda dirigirse a la víctima, ni directa ni indirectamente", manifestó.

Walter Gutiérrez indicó que el argumento de Yonhy Lescano se cae "por su base" porque no denunció al momento que se dio cuenta que la periodista recibió mensajes de "acoso".

"Decir por qué no denunció, si ella en algún momento, sintió que advirtió que este era un acoso por qué no denunció. Ese argumento se cae por su base y se cae porque el contraargumento es este. Usted es funcionario público, usted es un congresista, usted es abogado, si sabe que eso es un delito y usted no lo ha hecho, quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué no lo denunció?", sostuvo.

"Le voy a poner un ejemplo más claro. Vamos a suponer que ese automóvil, que es del Estado, se lo roban y con ese automóvil se comete un delito. Usted advierte que se ha cometido un delito y no lo denuncia, por eso digo que ese argumento se cae por su base", ejemplificó el Defensor del Pueblo.