Del Solar pide dejar atrás las universidades y partidos políticos "fachada"

En el marco del 123 aniversario de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el Presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, volvió a tocar el tema de la institucionalidad y la necesidad de la reforma política. En representación del Presidente de la República, también recordó que el crecimiento económico es indispensable para el desarrollo.

En su discurso ante los empresarios, señaló que la industria necesita de un marco jurídico estable y predecible, pero también de instituciones políticas. "Debajo de ese marco jurídico se necesita también una estabilidad política con la que nos tenemos que comprometer todos", indicó.

Recordó que en los principales "rankings" de países a nivel internacional se reconoce la estabilidad macrofinanciera peruana, pero en la institucionalidad siempre se obtienen bajos niveles. "Necesitamos profesionales y técnicos calificados, no necesitamos más universidades fachada, no necesitamos partidos políticos fachada. Necesitamos universidades, institutos y partidos políticos sólidos", señaló.

En otro momento, preguntó por las razones detrás de que aquellos llamados para administrar justicia no tengan el mismo nivel, por ejemplo, que los funcionarios del Banco Central de Reserva (BCR). "¿Por qué no hemos conseguido que los peruanos de la más alta calificación postulen a la Junta Nacional de Justicia?, ¿por qué todavía no tenemos el mismo nivel de confianza que tenemos en el BCRP en la Corte Suprema?", cuestionó.

Consideró que la actividad política no debe ser más un ruido, sino un respaldo en el camino a una consolidación de las instituciones. "Es un momento crucial de nuestra historia para consolidar un marco institucional que nos separa de la aspiración de convertirnos no solo en un país que crece económicamente sino también en un país desarrollado", concluyó.