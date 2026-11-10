La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) reportó 2,625 millones de dólares en proyectos puestos en marcha durante los primeros 100 días del Gobierno.

Su presidente ejecutivo, Luis Del Carpio, dijo que el monto abarca ocho proyectos destrabados y dos obras que iniciaron con soporte especializado.

Entre los proyectos mencionó 13 colegios de Lima sur, el Centro de Convenciones de Lima, el puerto de Marcona y las plantas de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado e Iquitos.

Anunció el inicio de obras de la Torre Trecca del Seguro Social de Salud (Essalud) y del aeropuerto de Juliaca.