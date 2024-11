¿Cómo toma el tema del Reinfo y la insistencia del presidente de la Comisión de Energía y Minas en ampliarlo?

No entiendo la insistencia del presidente para presentar este nuevo texto que de hecho lo acaban de enviar. Ayer, lo más irresponsable que iba a hacer el presidente de la comisión, Paul Gutiérrez, era votar con cargo a redacción del dictamen. Pero me pregunto ¿con cargo a redacción de qué? Si todos habíamos propuesto diferentes cosas y cosas que se contradecían. A mí me queda claro que habrá una ampliación del Reinfo, pero el tema es cuánto tiempo. Hay colegas que proponen seis meses, dos años, tres años. Era irresponsable votar por un cheque en blanco para el presidente de la comisión.

¿Por qué se persiste en votar por un predictamen que a todas luces beneficiaría a la minería ilegal?

El presidente ha demostrado que tiene una desesperación por aprobar el texto sea como sea (...). No es coincidencia que esta comisión la tenga por segundo año la Bancada Magisterial. Segundo Quiroz no hizo nada respecto al Reinfo el año pasado cuando estuvo como presidente y hoy se sienta a pedir dos años de ampliación y lo propio hizo Gutiérrez. Pudimos ver el tema en agosto y no esperar los últimos días de noviembre. Quieren mandar al pleno cualquier cosa.

¿Qué va a pasar con la Ley Mape, que presentó el censurado Rómulo Mucho?

No estamos viendo nada de la Ley Mape, solo vemos la ampliación del Reinfo. Lo que se va a hacer en la comisión es responsabilidad absoluta del presidente.

Ayer (martes), el congresista Arturo Alegría insistió también en que se apruebe el dictamen. ¿Eso no le da la sensación de que hay una suerte de alianza entre la izquierda y FP por el Reinfo?

Cuando escuché a Alegría, que por cierto es la primera vez que lo veo en la comisión de manera presencial en cinco meses, le dije que ya habían decidido por el cuarto intermedio. Es como dice el colega Jorge Morante, que si el Reinfo es un tema importante para las bancadas, deberían estar presentes en los debates. Hasta donde recuerdo, he estado presente sola en todas las sesiones con el presidente de la comisión.

¿Cree que Paul Gutiérrez es un aliado de la minería ilegal?

No podría afirmar ni negar, pero me sorprende la parcialidad hacia cierto sector.