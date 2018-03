Difunden audio de Jorge Barata hablando de aportes a Keiko Fujimori

Síguenos en Facebook y YouTube

A través de audios publicados por IDL Reporteros, el exrepresentante de la constructora brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confirmó que los aportes a la campaña de la lideresa del partido fujimorista, Keiko Fujimori, fueron entregados a través de su ex secretario general de Fuerza 2011 (actualmente Fuerza Popular), Jaime Yoshiyama.

"Supuestamente los recursos que fueron entregados al señor Yoshiyama servían no solo para la campaña de Keiko, sino también para la campaña de los congresistas. O sea, del Congreso legislativo, de todo el partido. Era utilizado por todos. Ahora, adicionalmente a eso, en algunos proyectos, que no tengo como precisar, sabíamos que los congresistas eran personas que estaban en las regiones. Hacían campañas regionales. Buscaban a veces a [los encargados de] algunas obras, y pedían algún apoyo de camionetas, de impresión de folletos, apoyo para que algunos de nuestros ómnibus que llevaba a nuestros trabajadores llevasen gente de ellos para algún mitin. Ese tipo de apoyo también ocurría. Era una cosa menor, dispersa. No tengo aquí ninguna información más precisa sobre eso", declaró Jorge Barata en Sao Paulo.

Como se recuerda, Jorge Barata fue interpelado por el procurador brasileño Orlando Martello y el fiscal peruano José Domingo Pérez, en Sao Paulo, respecto a los aportes que Odebrecht realizó a la campaña presidencial de keiko Fujimori en 2011.

A partir de entonces, IDL Reporteros ha sacado a la luz relatos extensos de la revelaciones de Jorge Barata como que Odebrecht entregó un millón 200 mil dólares a la candidatura de Keiko Fujimori (primera y segunda vuelta), que los exfuncionarios 'naranjas' Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya fueron los intermediarios para recibir el dinero en efectivo, entre otros temas de gran relevancia.

Al ser consultado sobre cuánto, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué fue decidida la entrega de dinero, Jorge Barata sostuvo que el partido político no daba cuenta de cómo utilizaron los recursos, lo único que estaba claro era que iba a ser usado para fines benéficos de la campaña del partido.

"El aporte que nosotros hacíamos a la campaña era hecho, primero, porque entendíamos que era el papel de las empresas que participábamos en el país. Segundo, porque eso de cierta forma permitía darnos espacio y oportunidad para tener las puertas abiertas a un diálogo más fluido con el gobierno de turno. Ese era el objetivo de esas contribuciones", puntualizó.

El dato

Al igual que el presidente Pedro Pablo Kuczynski y los exmandatarios Alan García y Ollanta Huamala, la líder de la oposición, Keiko Fujimori, también está bajo la lupa de la fiscalía, que investiga si Odebrecht realizó aportes a su campaña de 2011.

