Tras las críticas contra su colega Digna Calle, quien se encuentra en Estados Unidos desde hace más de siete meses, el congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú) cambió su declaración y ahora afirmó que la parlamentaria regresará al Perú en el mes de setiembre.

El vocero de la bancada de Podemos Perú, José Luna Gálvez, señaló que Digna Calle retornará a Perú la primera semana de setiembre. Además, precisó que su colega deberá explicar por qué ha solicitado licencias todo este tiempo.

“La congresista va a estar en setiembre (...) Tenemos un nivel, el partido es una cuestión política y la vida privada es una cuestión privada que Digna misma va a explicar. El Congreso tiene cientos de temas como este (sobre licencias) lo que pasa es que en el Reglamento no hemos desarrollado esa parte”, dijo Luna.

Gálvez comparó el caso de Digna Calle con el de Keiko Fujimori, quien se ausentó del Congreso por 500 días cuando era parlamentaria, y se mostró a favor de modificar el Reglamento.

“Opino que no está bien y que debemos modificar el reglamento y cortar esto para que no siga ocurriendo (...) Ella tiene que explicar pero lo que no se puede decir es que eso no ha existido o que no ha habido”, indicó Luna a la prensa.

Digna Calle regresaba en agosto

A finales de julio, el congresista Gálvez adelantó una fecha tentativa para el regreso de Digna Calle. Aquel día señaló que su colega retornaría al país a inicios de agosto tras haber hablado directamente con ella.

“Yo ya he hablado con Digna y me dice que ahora sí va a estar [...] y la próxima semana va a estar con nosotros”, señaló en esa oportunidad a Canal N.

