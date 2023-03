La presidenta de la República, Dina Boluarte, rechazó categóricamente los actos de corrupción cometidos en el país en los últimos tiempos y arremetió contra el excarcelado Pedro Castillo por “pretender debilitar al Gobierno democrático y constitucional” que dirige. También negó vínculo alguno con el empresario investigado Henry Shimabukuro.

En declaraciones durante el lanzamiento de la Semana Santa en la región Ayacucho, la mandataria indicó que no permitirá que “personajes con intereses políticos subalternos, tirando manotazos de ahogado desde la Diroes (en alusión a Pedro Castillo), con falacias y con mentiras pretendan debilitar a este gobierno democrático y constitucional”.

“Aprovecho para hacer un deslinde tajante y categórico de los actos de corrupción que se cometieron en nuestro país en los últimos tiempos. Acá no habrá impunidad alguna contra corruptos y corruptores, estamos tomando las medidas correspondientes para separar del Estado a los malos elementos que estuvieron coludidos con la corrupción e impedir que los tentáculos de esos grupos que hasta hace poco estuvieron en los círculos del poder sigan actuando con total impunidad”, dijo.

Sobre su vínculo con Henry Shimabukuro

Por otro lado, Boluarte señaló que “no recibieron un sol de nadie” durante la pasada campaña presidencial y que la profesora Maritza Sánchez, quien aseguró que Henry Shimabukuro financió a la ahora mandataria, fue enviada por el entonces candidato Pedro Castillo.

“Como no pudieron doblegarnos porque resistiremos por respeto a la democracia y al estado de derecho e institucionalidad, ahora pretenden, como manotazos de ahogado, involucrarnos en actos que si cometieron ellos, Dina Boluarte no tiene rabo de paja, ni como candidata, ni como vicepresidenta, ni como ministra y menos como presidenta, voy a gobernar con nuestros ministros con las manos limpias”, aseguró.

“Si él dice que ha dado dinero a la campaña, el que tendría que haber declarado es él junto con el partido político. No me he reunido con el señor Shimabukuro”, añadió la presidenta.