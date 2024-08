La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó a Arequipa para clausurar el V Consejo de Estado Regional Descentralizado. Desde la Ciudad Blanca, la primera mandataría remarcó que se continuarán con los proyectos para el Perú, pese a las distracciones.

Previa a la sesión en la que reunirían los 25 gobernadores regionales del país y ministros de Estado. La presidenta participó en la entrega de 3 mil 29 títulos de propiedad para poblaciones asentadas en diferentes distritos de la región.

“Me nace de corazón estar aquí (...) estamos haciendo realidad la entrega de más de 3 mil títulos de propiedad, esperado por años. Quizá inclusive sus padres fueron quienes comenzaron la historia de tejer la vida de cada familia en esos espacios y ahora son los hijos que ahora tienen el título de propiedad”, expresó desde el centro de convenciones de Cerro Juli, distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Remarcó que el documento, da la posibilidad a las familias de construir, remodelar, heredar y acceder a créditos.

Boluarte aseguró que se continuará con proyectos a favor de las familias de Arequipa y el país. “Estamos empeñados en querer hacer trabajos que valen la pena, para nuestros hermanos de todo el país. Seguiremos trabajando en esa mirada, en este tiempo que nos queda hasta para gobernar hasta el 2026. No nos vamos a detener con distracciones, que ya quisieran mucho que no trabajemos. A ellos les decimos, tenemos la fuerza, el coraje, la valentía y dignidad, para seguir trabajando y avanzando. No vamos a caer en su juego”, refirió.

La presidenta también se resaltó el proyecto Majes Siguas II tras sobrevolar el área. Anunció que se recortará en un año la entrega de trabajos en proyecto regional.

