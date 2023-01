La presidenta de la República, Dina Boluarte, informó ayer que se comunicó vía telefónica con el congresista Guillermo Bermejo, de Perú Democrático, durante el inicio de las manifestaciones violencias registradas en diciembre pasado, en Ica, tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Lo que llamó la atención es el carácter de amistad que reveló la conversación con el investigado por terrorismo, según narró Boluarte durante una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros.

“Sí, efectivamente, lo llamé (...) Cuando hice la campaña en la segunda vuelta yo visité Barrio Chino, Tierra Prometida, allá en Ica, hay muchas familias apurimeñas por allá, y lo vieron al señor Bermejo. Como dije en el Cusco, hasta hace tres semanas y un poco más, con el señor Bermejo tenemos una comunicación amistosa, muy sincera”, dijo.

Y continuó: “Y en esa mirada de una conversación amistosa y sincera lo llamé. Le dije ‘compañero, me dicen que estás ahí en el Barrio Chino’, y me dice ‘no compañera, estoy aquí con mi esposa visitando Paracas. Te han informado mal’. Le dije ‘compañero, ok, gracias, salúdame a tu esposa, hasta luego’. Esa fue la conversación que tuve, más allá de eso no tengo otra conversación con el señor Bermejo”.

MIRADA. De otro lado, al hacer un balance de su gestión en casi un mes de Gobierno, Boluarte, señaló que los ministros buscan recuperar la meritocracia en el Estado, por lo que resaltó que los nuevos funcionarios que entren a trabajar sean idóneos para el cargo y tengan “las uñas bien limpias”.

“Los ministros, en el trabajo de querer devolver la responsabilidad y seriedad con la que debemos gobernar, le hemos puesto énfasis de que tenemos que recuperar la meritocracia. Es decir, tienen que entrar a los sectores a trabajar personas que cumplan con el perfil, que conozcan el sector por dentro, pero no solamente basta eso, tiene que entrar con las uñas bien limpias y bien cortadas porque no vamos a permitir actos de corrupción”, aseveró.