Este martes, Dina Boluarte negó que el vehículo presidencial conocido como el ‘cofre’ haya sido usado por el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria presentó un balance de los últimos meses de su gestión y aclaró que existen cinco vehículos que son destinados para el uso de la presidenta, los cuales son utilizados exclusivamente por ella.

“Le quiero decir a la población peruana: a ti, hermana, madre de familia, trabajadora, profesional, abogada, a todos los peruanos: la única persona que sube al ‘cofre’ es la presidenta de la República”, sostuvo.

“La presidenta de la República no va a encubrir a ningún prófugo de la justicia, llámese como se llame. Esa es mi verdad frente al Perú, frente a nuestros hermanos de la Patria. No protejo a ningún prófugo”, agregó.

Además, la jefa de Estado consideró “falsa” la versión de que “cofre” la haya trasladado hasta el condominio Mikonos, ubicado en Asia, y este haya regresado vacío al día siguiente.

“Siempre hay un cambio de turno y dije al inicio (de la conferencia) que la presidenta de la República usa cinco vehículos. Y, efectivamente, fui en uno y me recogieron en otro, con toda mi escolta, con todos los vehículos, con todos los motorizados, con absolutamente todo”, manifestó.

Dina Boluarte sobre movilización de transportistas: “Un paro o dos no van a resolver el problema”

Este martes, la presidenta Dina Boluarte ofreció un balance de su gestión en medio de crecientes rumores sobre posibles cambios en su gabinete, justo un día antes del anunciado paro nacional.

“Me duele en el alma la pérdida de algunos integrantes de la familia. Es mi dolor el dolor que ustedes sienten (...) Un paro o dos no van a resolver el problema, tenemos que unirnos (...) No necesitamos odios ni violencia, ese no es el camino”, señaló

Uno de los puntos más comentados es la posible salida del jefe del gabinete, Gustavo Adrianzén, quien sería reemplazado por el excanciller Javier González Olaechea, según fuentes citadas por La República. Sin embargo, González Olaechea habría exigido la destitución del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y del titular de Educación, Morgan Quero, como condición para aceptar el cargo. Al no estar de acuerdo con estas condiciones, Boluarte habría decidido no continuar con esta opción.

Por su parte, González Olaechea utilizó la plataforma X, antes Twitter, para negar que asumirá un cargo público en el corto plazo. Agradeció las muestras de interés pero pidió no ahondar en especulaciones.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, enfrenta un 76% de desaprobación ciudadana, agravada tras la fallida captura de un supuesto líder de Sendero Luminoso. También está en el centro de las críticas debido al aumento de la criminalidad, que ha llevado a los gremios de transportistas a convocar un paro en protesta contra la extorsión.

Este paro, que se realizará el miércoles, cuenta con el apoyo de varios sectores que exigen la derogación de una ley sobre crimen organizado, así como el rechazo a la propuesta del Gobierno de catalogar ciertos delitos como “terrorismo urbano”.

Durante su discurso, Boluarte expresó solidaridad con las víctimas de la criminalidad y pidió unidad para resolver estos problemas. Afirmó que el Gobierno continuará fortaleciendo a la policía y al ejército para combatir el crimen y expulsar a los delincuentes extranjeros del país. “No vamos a permitir que se queden un día más en nuestro territorio”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR