La presidenta Dina Boluarte negó acusaciones de corrupción durante el II Consejo de Estado Regional, que reunió durante dos días a ministros de Estado, gobernadores regionales y equipos técnicos.

Boluarte dijo que su gobierno no tiene lobbys y que no le roba un solo sol al Estado peruano. También añadió que están trabajando “de manera sincera, transparente, sin hipocresías” para sacar adelante al país.

“Otro interés no tenemos, no tenemos lobbys, no le estamos robando un solo sol al Estado peruano, le estamos poniendo todo el corazón para sacar a nuestro país adelante”, expresó.

La mandataria también pidió a los gobernadores regionales mejorar la ejecución de sus presupuestos, que actualmente no alcanzan el 50 %.

“En este último tramo del 2023 reforzaremos la asistencia técnica y acompañamiento de la gestión de inversiones a nivel local que son claves para el crecimiento económico y el cierre de brechas y mayores servicios para la población. Tenemos que pisar el acelerador de la inversión pública, nos queda 4 meses para agilizar los proyectos. No queremos llegar a fin de año y que los recursos tengan que ser devueltos al fisco cuando hay tantas necesidades que atender en el país”, expresó.

Actualmente, las regiones de Áncash, Callao, Huánuco y Tacna no llegan ni al 20 % en siete meses de gestión. A nivel nacional, ninguna región alcanza el 50 %.