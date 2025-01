Homicidios, sicariatos, robos, extorsiones, explosivos y mucho más, ese es el escenario que enfrentan los peruanos cada día al salir a trabajar. Sin embargo, para la presidenta de la República, Dina Boluarte, el país recuperó su “tranquilidad social”.

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial que se realizó en Davos, Suiza, la mandataria no perdió la oportunidad de promocionar una versión irreal del Perú.

“El Perú es un país que ha recuperado su tranquilidad política, económica y social. Con lo cual creo que es un país en el cual se debe de confiar no solo para la inversión nacional, sino también par la inversión internacional que es la de más interés”, aseguró.

Esta es la realidad que vive el Perú. (Infografía: Diario Correo)

DISCURSO

Desde el punto de vista de la jefa de Estado, el Perú es un país que inició un periodo de gobernanza tranquila.

Si bien Boluarte reconoció la existencia de la criminalidad organizada, hizo énfasis en que esta es trasnacional, por lo que no es algo típico de Perú, sino global.

Su declaración se dio a pesar de que en el Perú se registran, desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha, 113 homicidios según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef).

Para justificar la situación de crimen organizado que vive el país que ella gobierna, Boluarte Zegarra dijo que encontró un Ministerio del Interior con una Policía que no tiene logística, por eso, ahora se hace entrega de uniformes, equipos logístico, camionetas y motos, todo para vencer la criminalidad.

“De la noche a la mañana tampoco es que lo podemos vencer”, dijo.

La presidenta Dina Boluarte se encuentra en Suiza participando del Foro Económico Mundial. (Foto: Presidencia)

Cabe precisar que Boluarte no ingresó hace poco al poder, sino el 7 de diciembre de 2022, es decir, tiene más de dos años en el cargo.

Precisamente, la falta de resultados para combatir la inseguridad ciudadana es el principal motivo por el que Juan José Santiváñez, ministro del Interior, podría ser censurado en cualquier momento.

Desde el Congreso ya se recogen firmas para que asista al Pleno a responder por el incremento de la criminalidad.

La presidenta Boluarte no solo habló de tranquilidad social, sino también de tranquilidad política. Sin embargo, esto dista mucho de la realidad.

El Parlamento, uno de los poderes del Estado, se encuentra involucrado en un escándalo por la presunta existencia de una red de prostitución al interior de la institución.

A esto se le suman las investigaciones que tienen los congresistas en la Fiscalía por presuntos actos de corrupción, recorte de sueldos de sus trabajadores, entre otros delitos. Por lo tanto, es falso que exista una tranquilidad política en el Perú.

El Perú vive una ola creciente de inseguridad ciudadana. (Foto: Andina)

CONTRADICTORIO

En otro momento, la presidenta Dina Boluarte fue consultada sobre cómo hizo el Perú para crecer a pesar de la inestabilidad política.

Al respecto, la mandataria respondió que el país que gobierna fue muy responsable con el manejo de su economía, porque a pesar de la pandemia y el ciclón Yaku, no se extralimitaron en generar mayor endeudamiento internacional ni de manera interna en gasto público.

“Hemos podido determinar que la única forma de generar esa reactivación económica en la que se beneficie toda la población peruana, es a través de destrabar proyectos que estuvieron trabados por años y generar trabajo formal para la población peruana”, apuntó.

“En el 2024 somos el país de la región con menos inflación, hemos llegado al 1.9%. Nuestra moneda, el sol peruano, se ha fortalecido en la región, tanto es así que ciudadanos del país del sur de Bolivia hacen las transacciones en la moneda peruana, igual que hacia el lado de Brasil, eso nos llena de satisfacción”, agregó.

La presidenta Boluarte aseguró que el Perú atraviesa una tranquilidad económica. Foto: GEC.

Sin embargo, el discurso de la mandataria se contradice con algunos indicadores del manejo de la economía.

Por ejemplo, el Consejo Fiscal emitió un pronunciamiento hace unos días en el que expresó su preocupación por un nuevo incumplimiento de las reglas fiscales en el año 2024.

Indicaron que el déficit fiscal habría sido 3.6% del Producto Bruto Interno (PBI), un porcentaje por encima de lo establecido por regla que es de un 2.8.

Además, resaltaron que el gasto público no financiero habría crecido en un 5.9%, es decir, por encima a lo permitido por su regla fiscal que equivale al 4.7%.

“El incumplimiento de la regla del déficit fiscal se da a pesar de que durante el año se elevó su límite para facilitar su cumplimiento, siendo la primera vez que esto ocurre. Es también la primera vez que se incumplen dos reglas fiscales (la del déficit y la del gasto)”, advirtió el Consejo Fiscal en su comunicado.

Además, según informó Comex Perú, la confianza empresarial cayó en diciembre del año pasado.

En la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), de diciembre de 2024, 13 indicadores de un total de 18 se ubicaron en el tramo optimista en comparación con los 16 del mes previo.

A esto se le suma la decisión del Gobierno de Boluarte de aumentar el sueldo mínimo en 105 soles, es decir, la remuneración pasó de 1025 soles a 1130.

Dicha medida recibió críticas desde diferentes sectores y expertos en la materia debido a que tendría un impacto importante en los índices de informalidad.

El CF opina que el haber incumplido la regla del déficit fiscal por un margen significativo (0,8 p.p. del PBI) es preocupante, especialmente en un contexto en el que la economía no se vio afectada por choques no anticipados que puedan explicar esos desvíos. (4) pic.twitter.com/7dE4vcoIFI — Consejo Fiscal (@ConsejoFiscalP) January 20, 2025

EXPECTATIVA

En otro momento, Boluarte se refirió al legado que le gustaría dejar en el Perú.

“Cuando nos retiremos vamos a dejar un Perú con cartera de inversiones. Este año vamos a tener aproximadamente 7 mil millones de dólares en inversión pública, el 2024 hemos tenido más de 8 mil millones de dólares. Queremos un país no solo crezca, sino que también se convierta en una potencia mundial como Estados Unidos o como China”, indicó la presidenta.

También habló del éxito que representó para el país que el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) se haya realizado en el Perú el año pasado.

Finalmente, recordó que el Perú tiene mar, cobre, hierro, litio y recursos humanos.

“Vamos a dejar un país con el camino trazado para su desarrollo y su crecimiento económico”, apuntó.

La presidenta Boluarte aseguró que este año, el Perú tendrá aproximadamente 7 mil millones de dólares en inversión pública.

OPINIONES

Al respecto, expertos consultados por Correo en materia económica y de seguridad, refutaron las declaraciones de la presidenta Boluarte en dicho evento.

En opinión de Víctor Fuentes, economista del IPE, la inseguridad que se vive en el país representa costos económicos importantes y también afectará a los nuevos proyectos de inversión, sean grandes, pequeños o medianos.

“En el ámbito social la principal preocupación de los peruanos es la inseguridad que está en niveles no registrados antes. Esa violencia empieza a pasarle factura a toda la población y a todos los sectores económicos”, expresó.

A su entender las afirmaciones de la presidenta Dina Boluarte, en el sentido de que el Perú tiene “tranquilidad económica, política y social”, son “irresponsables” y que el Estado debe estar enfocado en crecer anualmente entre 4% y 5% para reducir la pobreza.

Dio a conocer que un estudio del BID del 2024 señala que la inseguridad en el país representa un costo de alrededor de 12% del PBI. “Si bien hemos superado la fase recesiva de 2023, la inseguridad y las tensiones políticas le hacen un flaco favor a una mayor inversión privada”, sostuvo.

La presidenta Dina Boluarte asegura que el Perú vive en una tranquilidad política. (Foto: Presidencia)

Según el exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Gral. (r) Eduardo Pérez Rocha, la presidenta de la República no puede hablar de “tranquilidad social”, ya que según un estudio de la ONU el Perú es el quinto país a nivel regional con mayor nivel de delincuencia.

“Este problema no lo han analizado y no hay nada que exhibir, porque no hay políticas de gobierno que sirvan para ir mejorando”, dijo a Correo, al añadir que los niveles de violencia en el país han llegado a tal punto que, según datos del INEI, el 89% de la población de Lima tiene “sensación de inseguridad”.

Sostuvo que en el campo social seguimos con altos niveles de personas que no estudian ni trabajan (“Ninis”), lo que contribuye al aumento de la delincuencia. El exjefe de la PNP también indicó que para enfrentar la violencia e inseguridad, se requiere dotar de mayores recursos a la Policía, ya que hoy el 95% de su presupuesto se destina a gastos corrientes. Además, se necesita fortalecer la labor de inteligencia policial.