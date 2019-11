Dionisio Romero revela aporte de 3.65 millones de dólares a Fuerza Popular

Síguenos en Facebook

Ha causado un gran impacto la confesión del empresario Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio del holding peruano Credicorp Ltd., ante el equipo especial de fiscales para el caso "Lava Jato".

El delfín de Dionisio Romero Seminario reveló que dispuso entregar aportes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori por más de $3.65 millones en el 2011.

Este importante aporte financiero fue mantenido en secreto por ambas partes.

Dicho monto no aparece en los reportes que Fuerza Popular remitió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Al respecto, Credicorp compartió ayer, mediante su cuenta oficial en Twitter, un texto de Dionisio Romero Paoletti dirigido a sus miles de colaboradores en el holding que preside.

El temor por un posible triunfo del chavismo venezolano, a través del candidato Ollanta Humala, en 2011 lo inclinó a apoyar, con tan alta suma, a la lideresa del fujimorismo, explica en la carta.

"En momentos diferentes de las dos vueltas del proceso electoral, Credicorp Ltd. realizó varios aportes a Fuerza 2011 que totalizaron $3'650,000. Fue, sin duda, una cifra excepcional que se explica en el contexto de la amenaza del chavismo", precisa.

A su juicio, el holding no incurrió en ninguna irregularidad ni responsabilidad legal con las entregas en efectivo.

"Estos aportes fueron entregados en efectivo y Credicorp Ltd. no incurrió con esa donación en ninguna responsabilidad legal. No hicimos pública la decisión de entregar estos aportes, ni durante la campaña, ni inmediatamente después, ya que teníamos una gran preocupación por las represalias que podía tomar una opción", dijo.

El monto entregado por Dionisio Romero supera a lo entregado por Odebrecht a la misma campaña fujimorista y que ascendió a $1 millón 200 mil.

Reveló a la Fiscalía que también entregó dinero a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016, por la suma de $650 mil. Dijo que ese año también entregó esa misma cantidad para la campaña de Keiko Fujimori.

ROQUE BENAVIDES

La declaración de Dionisio Romero Paoletti es parte de una larga lista de testigos elaborado por la Fiscalía.

Ayer también brindó su testimonio el empresario Roque Benavides en el despacho del fiscal José Domingo Pérez. El excongresista Juan Sheput fue el primero de la lista.

LOZA CONTENTA

Para Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, fue un día muy importante, según dijo al término de las diligencias.

"Saludamos estas declaraciones (de Dionisio Romero), la verdad va saliendo a la luz. Día muy importante para Keiko Fujimori, este aporte va a ser corroborado por Fuerza Popular. Aquí ha quedado claro que la fuente fue lícita. Ha quedado corroborada la versión del señor Jaime Yoshiyama", dijo Loza.

NO HAY LAVADO

Según el enfoque del penalista Andy Carrión Zenteno , el aporte de Dionisio Romero Paoletti no incurre en el delito de lavado de activos.

"El mero financiamiento (a una campaña) no es constitutivo de delito de lavado de activos", afirma.

Sin embargo, Carrión indicó que la hipótesis fiscal podría considerar al Banco de Crédito, propiedad de Romero, como financista de Fuerza Popular, en la medida de que ese partido es investigado en el marco de la Ley de Organizaciones Criminales.

KEIKO. En tanto, a través de su cuenta de Twitter, y enterada de las declaraciones que hizo Dionisio Romero, Keiko Fujimori confirmó que el aporte del empresario se mantuvo en reserva por un temor a represalias.

"(...) Se nos pidió que estos aportes se mantengan en absoluta reserva por temor a represalias, tal como el señor Romero lo ha confirmado hoy en su declaración ante el Ministerio Público. El tiempo es el mejor amigo de la verdad: Jamás recibí dinero de Odebrecht y nunca hubo lavado de activos. Espero que todo esto se esclarezca al mínimo detalle en el proceso judicial, pero con un debido proceso y como corresponde en mi caso, en libertad", escribió.

De otro lado, el juez Víctor Zúñiga escuchará el pedido por parte del fiscal José Domingo Pérez para que se incorpore como sujeto de proceso a Fuerza Popular en la investigación seguida a Keiko Fujimori.

Este diario conoció que en la diligencia participarán Juan Carlos Alarcón y la excongresista Martha Chávez como defensa de la agrupación política.

FACTOR TC

En tanto, hoy el pleno del Tribunal Constitucional (TC) escuchará los argumentos de Ernesto Blume, presidente de dicho organismo y ponente en el hábeas corpus que presentó Sachi Fujimori, hermana de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, para revertir la prisión preventiva de esta última.

Hace unos días, el testigo Jorge Yoshiyama Sasaki dijo a la Fiscalía que Keiko Fujimori sabía de los aportes de Odebrecht a su candidatura y ocultó estos montos a través de falsos aportantes.

Según nuestras fuentes, si el presidente del TC se niega a incluir y someter al voto la declaración de Yoshiyama Sasaki, y cuatro magistrados sí aceptan incluirla, se cambiaría de ponente. En tanto, agregaron que el debate de la demanda podría prolongarse por varias semanas.

Por la noche, Ollanta Humala afirmó que en 2006 y 2011 "enfrentamos a quienes se creían los dueños del Perú".