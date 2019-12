"Dos funcionarias han envenenado al presidente": Hugo Coya revela lo que le dijo Francesco Petrozzi

Síguenos en Facebook

El periodista Hugo Coya reveló, en diálogo con Cuarto Poder, la conversación que sostuvo con el ministro de Cultura Francesco Petrozzi, quien le pidió su renuncia al cargo de presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) y le habría dicho que dos funcionarias envenenaron al mandatario Martín Vizcarra.

Según reveló Coya, Petrozzi lo citó el último jueves a su despacho, cuando estaba cerca de viajar al extranjero para la presentación de su libro, para comunicarle que "lamentablemente" tenía que pedirle su renuncia.

"Cuando me llamó a su despacho, el ministro me dijo que lamentablemente me tenía que pedir la renuncia y le pregunté por qué, qué había sucedido. En ese momento me dijo que por él no firmaría nunca una renuncia, no me pediría la renuncia, que había sido el mejor presidente que había tenido IRTP, pero me dijo: lamentablemente, lo han envenenado al presidente, dos funcionarias lo han envenenado al presidente. Entonces le digo, no entiendo, qué significa esto, entonces ya no viajo a Londres", expresó al mencionado medio.

Hugo Coya indicó que cuando le preguntó a Petrozzi las razones para que le esté pidiendo su renuncia, el titular del Ministerio de Cultura respondió que hay "malestar" por las coberturas que se realiza en el canal del Estado.

"Le digo: no entiendo, no me estás dando una razón real de qué cosa ha incomodado, cuáles son las razonas para que pida mi renuncia, ha habido una falta grave, hay alguna irregularidad, alguna cosa que yo no estoy sabiendo en este momento, creo que el canal está bastante bien. Me dijo: mira, hay mucho malestar realmente por las coberturas y estas cosas", contó.

El periodista también reveló que el lunes pasado, Francesco Petrozzi lo llamó para reclamarle por la transmisión de la reacción de Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, tras conocer la resolución del Tribunal Constitucional de anular la prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular.

Como se recuerda, el Ejecutivo designó a Eduardo Fernando Guzmán Iturbe, como miembro del Consejo Directivo y Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), en reemplazo de Hugo Eduardo Coya Honores.