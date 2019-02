E-mails revelan que exministro Grados fue el gerente de campaña de PPK

Síguenos en Facebook

Varios correos electrónicos a los que tuvo acceso este diario revelan que el exministro de Trabajo Alfonso Grados sí cumplió el rol de gerente de la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, y disponía de los ingresos y gastos en la contienda electoral del 2016.

Y es que el excolaborador ppkausa, en una declaración a El Comercio, el pasado 28 de diciembre del 2018, negó haber tenido un rol oficial en la campaña de Peruanos Por el Kambio y ser uno de los encargados de administrar los fondos económicos.

La información es relevante porque hace unos días, un aspirante a colaborador reveló el pago de 100 mil dólares de una empresa del Club de la Construcción a la campaña de PPK, con la presencia de Martín Vizcarra.

MAILS

En uno de los e-mails, que data del 25 de mayo del 2015, el entonces candidato Kuczynski le escribe a una persona de nombre “Mario” para indicarle que Alfonso Grados era su gerente de campaña electoral y ambos irán al evento que fueron invitados.

El mensaje fue enviado con el asunto: “Consejo Chileno”.

“Estaré acompañado por Alfonso Grados, ex VP (Vicepresidente) del grupo Interbank y ahora mi Gerente en la Campaña. Los vuelos lo estaremos viendo aquí en Lima y copi a mi secre. Sra. Jesús Kisic para las coordinaciones y el posterior reembolso del mío”, se lee en el e-mail.

Otro correo trata de una comunicación entre Grados y Andrés Kouri, una persona dedicada a las actividades privadas, pero que en la gestión de Kuczynski asumió el cargo de director de Crédito Educativo del Programa Nacional de Becas (Pronabec) en el Ministerio de Educación.

Grados le envía el mail para indicarle que “vengo desempeñándome como gerente de la campaña de Pedro Pablo, estoy a su disposición para coordinación la participación de Pedro Pablo en estas actividades”.

Incluso, resalta que una copia del e-mail se envía a su asistente “Giovanna, para afinar detalles”. La persona a quien refiere Grados sería la hermana del congresista Gilbert Violeta.

Otro mail tiene como protagonista a Humberto Callirgos, quien fue el asistente financiero de Grados en la campaña.

El 16 de julio del 2015, Callirgos le pide a Grados que le apruebe la conformidad de contratar a una persona para que lo ayude en sus labores.

“Por favor tu conformidad para ofrecer 2500 como sueldo. Estoy buscando en la UP (Universidad Pacífico) y la ULima (Universidad de Lima)”, escribe Callirgos.

La versión de Grados

Alfonso Grados fue contactado por Correo a través de WhatsApp y estas fueron sus respuestas ante las consultas por su rol en la campaña.

¿Cuál era el rol que tenía en la campaña presidencial del 2016?

Mi rol en la campaña fue desempeñarme como coordinador técnico y organizativo, supervisando algunos de los muchos procesos que tenía la campaña. Uno de ellos fue el control financiero de los fondos de campaña, administrando el flujo de caja para asegurar que la campaña no tuviese tropiezos operativos. Me encargaba de asegurar que los fondos se bancarizaran en las cuentas de campaña y de asegurar su adecuado uso.

¿Quién era el gerente de la campaña?

No existió en la campaña un único “gerente” o “administrador” de la misma. Como he mencionado, yo me involucraba específicamente en ciertos procesos, pero la campaña tuvo muchos otros procesos que tuvieron otros responsables y en los cuales yo no tenía un involucramiento directo. Algunos ejemplos: prensa, publicidad, legal, personeros, logística operativa, movilizaciones, agenda y estrategia política, asesores externos, etc.

¿Quiénes tomaban las decisiones sobre los gastos?, ¿coordinaba con el jefe de campaña, Martín Vizcarra?

Como candidato a la Vicepresidencia de la República, el rol del Sr. Vizcarra fue eminentemente político y de movilización de campaña. Si bien tuve contacto con él, no coordinaba específicamente con él ninguno de los temas que yo tenía como responsabilidad.

¿Se encargaba usted de administrar los fondos de la campaña?, ¿disponía los gastos en contrataciones o compras?

(NO RESPONDIÓ).

¿Quiénes eran parte del equipo de la recaudación de fondos de la campaña?

(NO RESPONDIÓ).