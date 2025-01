El congresista Edwin Martínez volvió a realizar controvertidas declaraciones sobre el caso de una presunta violación sexual que involucra al legislador José Jerí y su amigo Marco Antonio Cardoza Hurtado durante una reunión social el último 29 de diciembre. Edwin Martínez se refirió nuevamente a la presunta víctima y dijo que una dama no debe beber “hasta perder la conciencia”.

En entrevista en RPP, fue consultado si se equivocó al justificar lo ocurrido en la reunión que protagonizó su colega José Jerí, pero Edwin Martínez insistió en su postura y dijo que él es “bien directo”.

“¿Pero dónde esta la excusa? lo que yo he dicho claramente es que dos personas no pueden haber hecho beber licor a una dama y no cuidarla, no protegerla (...) Lo que he dicho simplemente es que un hombre tiene que aprender a respetar a una dama y no hacerla beber hasta que pierda la conciencia y una dama tiene que respetarse a sí misma y no beber hasta perder la conciencia ”, aseveró Edwin Martínez.

Refirió que si bien nada justifica una violación, “yo soy de los que quieren recuperar los valores de antes cuando el papá sacaba la correa y te daba un par de latigazos para que no llegues borracho a la casa” .

“Cuando mi hija sale a la calle yo le digo: ‘hijita cuídate, no tomes en exceso, protégete, nunca dejes la ventana abierta para que ingrese el demonio’”, agregó.

Comisión de Ética

Como se sabe, no es la primera que Edwin Martínez es cuestionado por sus declaraciones en torno a la denuncia que enfrenta el parlamentario José Jerí, por presunta violación a una mujer. La congresista Susel Paredes lo denunció ante la Comisión de Ética al legislador.

Días atrás, cuando fue consultado sobre el tema, el congresista Edwin Martínez refirió en RPP que tanto José Jerí y el otro involucrado, identificado como Marco Antonio Cardoza Hurtado, “debieron controlar a la muchacha para que no beba tanto” y no sucedan esas situaciones.

Martínez incidió en que la agraviada “debió controlarse un poco” porque “en borrachera pierden la ecuanimidad y empiezan a resaltar esas cosas feas que a veces tienen las personas escondidas dentro y pueden suceder actos como este que son una supuesta violación”. Aunque dijo que “si nuestro amigo congresista” es culpable debería ser sancionado.

Susel Paredes rechazó esas declaraciones. “Aquí no cabe el espíritu de cuerpo. Las víctimas nunca son responsables. Los violadores son los responsables. La vergüenza cambió de lado” , indicó la congresista del Bloque Democrático Popular.

Caso

Respecto a la denuncia por presunta violación sexual que interpuso una mujer el pasado 30 de diciembre en su contra, luego de participar en una reunión social en un domicilio en Canta, José Jerí Ore dijo que una persona colocó su “polo sin mangas” en una habitación con “mala intención” y con un “ánimo de perjuicio”.

“Yo nunca entré a la habitación cuando las personas estaban ahí […]. Se van a esclarecer los hechos, la víctima va a poder encontrar su verdad, su verdad le va a permitir a ella tener la tranquilidad que está buscando; y esa tranquilidad también me va a devolver a mí mi imagen y mi nombre”, sostuvo a la prensa.

José Jerí.

“Que la persona finalmente que colocó ese bividi lo hizo con un móvil, con una intención y eso me ha perjudicado a mí, eso es lo que en este momento tengo que declarar”, añadió.

