Los peruanos nos encontramos en medio de una guerra contra el coronavirus, y en medio de esta guerra, una batalla electoral entre los que estamos contra los ricos corruptos y los que, con diferente rostro y símbolo, tratan de llegar al poder para seguir viviendo de él.

Yo he sobrevivido a varias guerras en el mismo campo de batalla: contra los terroristas, como el capitán Arturo, en la década de los ochentas; y contra los cogoteros, arranchadores de celulares, sicarios, narcos y organizaciones criminales, como ministro del Interior.

Y estoy acá, ‘parao’ y sin polo, para poner el pecho otra vez y así evitar que el hambre, la sed y la muerte siga cobrando la vida de decenas de miles de peruanos en estos tiempos de pandemia. A todos ellos les digo: “Hay esperanza”.

Sé que podemos salvar vidas, y por eso adelanto que en mis primeros 100 días de gobierno acabaré con el monopolio de la vida, con esos mercaderes del oxígeno que se están enriqueciendo a costa del dolor y la muerte. Además, dispondremos que cada centro asistencial cuente con su propia planta productora de oxígeno. Y los responsables de no haber hecho nada para evitar miles de muertes serán EN-JUI-CIA-DOS.

Igualmente, haremos hasta lo imposible para tener vacunas eficientes y gratuitas en el más corto plazo en nuestro país. Y, como lo dije en un debate, si para ello debo viajar a la China, la Cochinchina a Júpiter o Marte… pues yo mismo iré a traerlas. ¡Palabra de Urresti!

Otro gran flagelo que nos azota es el desempleo, con su secuela de hambre y sufrimiento. Para dar la mayor cantidad de trabajo posible, especialmente a mano de obra no calificada, iniciaremos la instalación de agua, desagüe y luz en todo el territorio nacional. Así millones de compatriotas se beneficiarán con estos servicios y al mismo tiempo habrá trabajo MASIVO para gente que no es profesional. En estas obras trabajarán los mismos pobladores. Todos juntos lo podemos todo.

Vamos a salvar de la quiebra a los pequeños talleres, carpinterías, restaurantes, peluquerías, mecánicas y otros pequeños negocios. Para que ellos puedan acceder a préstamos y capital fresco, crearemos un fondo soberano de mil millones de dólares que, con el apalancamiento bancario, puede llegar hasta 11 mil millones de dólares.

Ustedes me conocen, como ministro del Interior nunca les fallé y combatí duramente a la delincuencia en todo el Perú. Ahora, como presidente, lo haré mucho mejor. Ni bien jure como presidente, intensificaremos el patrullaje policial en todo el Perú durante las 24 horas del día. ¡Que empiecen a temblar los delincuentes!

También activaremos un bono de S/ 1,200 para que los policías que están por pasar al retiro sigan haciendo servicio, si así lo quieren. ¡Los peruanos quieren más policías en las calles! Yo se los garantizo.

Lo que les digo no es floro, es lo que aparece en mi plan de gobierno, no estamos improvisando ofertas electorales para captar votos como hacen otros candidatos, que ni plan de gobierno tienen. Y saben cuánto hemos luchado contra las AFP para que suelten tu plata, y ahora vamos a liberar los fondos de tu ONP desde el Ejecutivo. ¡Tú tienes que tener tu plata ahora que más lo necesitas!

Operación Podemos busca salvar vidas, no construir obras que demoren 20 o 30 años en terminarse, por eso me gusta repetir que nuestro plan de gobierno no es plagio, no ha sido elaborado en base a los tuit de los troles, no ha sido elaborado por gente que no sabe cuánto es el sueldo mínimo, no ha sido elaborado por candidatos que no saben diferenciar ONP de ONPE, no ha sido elaborado a la carrera, ni ha sido elaborado por ricachones que le deben millones a la Sunat. Acá no hay chanchadas.

Estimados compatriotas, me dirijo a ustedes como papá de dos hermosas hijas, hoy profesionales, como el esposo que nunca le falló a su esposa, como el abuelo de dos niños adorables, como el capitán Arturo que enfrentó a los terroristas y como el ministro del Interior más querido de la historia: Podemos sacar al Perú de la crisis. ¡Todos juntos lo podemos todo!

TE PUEDE INTERESAR