En buzo y con un polo de su campaña electoral, Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular, recibe a Correo en su casa. A apenas 8 días de las elecciones, el exlegislador se muestra seguro y, aparentemente, confiado. Tiene el primer lugar de todas las encuestas y algunos lo consideran ya en la segunda vuelta.

¿Puede explicar por qué sin tener doctorado usted es profesor principal de la Universidad Nacional del Altiplano, pese a que la Ley Universitaria no lo permite?

Creo que se peca de desinformación y se ignoran las normas. Yo soy profesor principal conforme a la ley anterior donde no se requería ningún grado para ese nivel de docente, el cual ejerzo hace más de 20 años.

El señor Rafael Santos ha dicho que usted solo es bachiller...

Santos le hace el trabajo sucio a Rafael López Aliaga. Eso lo va a tener que responder ante la justicia. No solo ha incurrido en el delito de difamación, sino de falsificación de documentos. Acá tengo mi título (no muestra su diploma) y mi magíster documentado.

En las últimas horas se han mostrado documentos de una posible nacionalidad chilena de su parte, ¿tiene doble nacionalidad?

Eso es falso también. Es muy fácil comprobar si uno tiene doble nacionalidad. Puede preguntar en la embajada de Chile o en la Cancillería. Se están falsificando documentos sobre mi nacionalidad. Yo he sido residente temporal en ese país por estudios, por eso me dieron un RUN (documento de residencia), pero no tengo nacionalidad chilena.

Hablemos de economía. ¿Usted cree en la economía social de mercado, la libre competencia, en las libertades económicas?

Sí, creo en la economía social de mercado y lo he dicho varias veces. Lo que pasa es que no se está cumpliendo con aplicar los principios de este tipo de economía de parte de algunos grupos económicos.

¿Y qué va a hacer para cambiar eso, intervenir desde el Estado a las empresas?

No vamos a intervenir. Nosotros simplemente estamos pidiendo que el Estado cumpla su función de regular, que haga respetar los derechos de los ciudadanos. Todo conforme a las reglas actuales.

Pero ya tenemos organismos reguladores y fiscalizadores para esa función...

Claro. Por ejemplo, la Sunat ha litigado contra algunas empresas para que paguen sus impuestos. Hay cientos de empresas que deben al Estado.

¿Descarta una posible estatización de empresas?

No vamos a estatizar nada. Nunca hemos hablado de eso, no vale la pena ni es necesario estatizar nada, solo hay que hacer que las empresas cumplan con sus obligaciones.

Usted está planteando un cambio en la Constitución, ¿eso significa que cambiará el modelo económico?

No, no, no. Mi gobierno será de una economía social de mercado, pero se tiene que cambiar lo relacionado a la explotación de los recursos naturales. La tierra no puede pasar a las manos de las transnacionales que solo buscan sacar minerales del subsuelo sin respetar a la población. Se tiene que buscar consensos y diálogo.

¿Si no va a cambiar el modelo económico, entonces usted cree en él?

Yo creo en este modelo económico, pero que las reglas se apliquen con justicia social.

¿Su gobierno respaldará la continuidad del señor Julio Velarde en el BCR?

Nosotros solo vamos a pedirle al Banco Central de Reserva que cumpla con sus obligaciones. Por ejemplo, los intereses bancarios, de acuerdo a una ley aprobada por el Congreso, debe ser regulada por el BCR. Además, este cambio depende del Congreso, que tiene que analizar si Velarde cumple su función.

¿Pero cuál es su posición?

Si fuera mandatario y cumple sus funciones, no tendría problemas en mantenerlo. Nadie tiene por qué hacerle nada. Ojalá que siga contribuyendo con el país y cumpliendo las nuevas leyes.

¿Cómo piensa reactivar la economía?

Lo que se tiene que hacer primero es tener un Estado emprendedor y que invierta en hidroeléctricas, represas, aeropuertos y hacer obras que den trabajo a los peruanos. También se tiene que ayudar a las microempresas, darles condiciones para que se mantengan pese a la crisis, así como a las grandes empresas. Yo voy a reunirme con los grupos económicos y las grandes empresas para darles tranquilidad y dejar las reglas claras.

Entonces, su gobierno será dialogante con los empresarios y con gremios como la Confiep...

Yo voy a hablar con los mineros, las AFP y todos. No repetiré lo que se hace en otros países, que primero haré algo sin diálogo. Esa es la democracia. Ellos van a trabajar tranquilos.

¿Para usted la inversión privada es el motor del crecimiento económico en el país?

Es fundamental, porque si no ¿quiénes dan trabajo a los peruanos?.

En su plan de gobierno se habla de un impuesto a la riqueza, ¿es viable una propuesta así?

No, lo que hay en mi plan de gobierno es una referencia. Es un punto donde se habla de la reforma de pensiones y que se podría crear el impuesto a la riqueza. Eso tiene sentido en una situación de crisis. Lo que voy a hacer es que los impuestos vigentes se cumplan.

¿Cómo piensa reducir la informalidad en el país?

Dando incentivos. Yo creo que lo que se puede hacer es dar incentivos, no hay otra forma. Obligando, penalizando, yendo a combos a medianoche a sacar la mercadería de los informales no, así no se puede. El Estado tiene que estar presente dándoles créditos baratos, periodos de gracia y, de esa manera, comenzar a atraer a los empresarios informales.

¿Usted cree que el Estado debe administrar las pensiones a cargo de las AFP?

No. Esto de unificar el sistema público con el privado es unificar miserias. Hay que comenzar a mejorar tanto el sistema privado como el público en pensiones con normas que permitan que haya más jubilados. Como explicamos en nuestro plan de Gobierno, dando una pensión universal para todos.

¿Piensa flexibilizar la legislación laboral actual?

No, creo que hay que hacer que la legislación se cumpla y los trabajadores vivan con dignidad. No se harán cambios muy fuertes. Yo creo que hay que llegar a que en el futuro un trabajador tenga una pensión igual a un sueldo mínimo vital. No se hará de golpe, pero paulatinamente.

Pero no todas las empresas tienen la capacidad de cumplir esas exigencias, ¿cómo incentivará eso?

A las empresas que cumplan con los derechos laborales, se les puede dar algún tipo de beneficio si es que tienen problemas de carácter económico, pero tienen que cumplir. Eso se puede, sin tocar los derechos laborales. Digamos, para que contraten jóvenes con todos su derechos se les brinda un beneficio tributario.

¿Cómo piensa reducir el aumento de la mortandad y los contagios por el COVID-19?

Tenemos que fortalecer la atención primaria. Como no están llegando las vacunas, hay que dar mascarillas, protector facial y alcohol a la gente, así como hacerle pruebas. Eso es fundamental en los sectores populares.

Usted ha planteado que en su gobierno se producirán vacunas en el país, pero eso es inviable. La Cayetano Heredia ha dicho que no existe un laboratorio de Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM) para la producción de vacunas...

Yo hablaré con Argentina y Brasil para que me hagan las vacunas cuanto antes. Ahí tienen laboratorios. Pero yo creo que se puede lograr todo. Me cuesta trabajo creer que en el Perú no se puede implementar, con una inversión de 60 millones de dólares, que es nada frente a lo que se ha gastado en la pandemia, un laboratorio con Buenas Prácticas como indica.

¿Cree que el sector privado debe tener la oportunidad de importarlas las vacunas?

Si las empresas privadas tienen algún mecanismo para traer más rápido las vacunas al Perú, ¿por qué me voy a oponer? Con tal que no hagan negociados, no lucren y se salven vidas, se trabajaría de la mano con ellos. No debe haber ninguna limitación.

Urresti dijo, a modo de burla, que su esposa sería la primera dama chilena en el Perú, ¿qué le tiene que responder?

No vale la pena responderle a un xenófobo. Fue una persona muy grosera en los debates, no vale la pena discutir con él.

¿Quién será su ministro de Economía?

Luis Oballe, uno de los responsables del plan de gobierno de Acción Popular. Podría ser él que es economista.

¿Raúl Diez Canseco o Alfredo Barnechea son opciones para el premierato?

No, ellos no. En ese puesto estaría Francisco Miró Quesada porque es profesor universitario de ciencias políticas. Es una buena persona que puede colaborar mucho en el Gobierno. Es dialogante.

Verónika Mendoza dijo que su gobierno será de ancha base, pero no convocaría al fujimorismo ni a López Aliaga, ¿usted piensa igual?

Yo creo que un gobernante tiene la obligación de reunirse con todos. No puedo convocar a solo algunos, porque eso no es democracia. Creo que no se puede excluir a nadie, más si tienen representación parlamentaria, que representan a un grupo de peruanos. No se les puede desconocer.

¿Para usted Nicolás Maduro es un dictador?

Sí, no lo dudo. Es más que un dictador, es insensible con Venezuela y la está destrozando.

¿Qué lo diferencia de Verónika en términos económicos?

Difiero de la izquierda en el sentido de que no plantearía estatizaciones y a mí las ONG no me hacen mi plan de gobierno. En Acción Popular tenemos una doctrina, no estamos recogiendo filosofías de otros movimientos internacionales.

¿Con quién le gustaría pasar a segunda vuelta?

Con quien sea. Nosotros no vemos a personas. Además, ha sido uniforme en todas las encuestadoras que en una posible segunda vuelta, llevamos bastante margen a todos los competidores.

¿Prefiere a Keiko o a Verónika?

A cualquiera, no tengo mayor inconveniente, a ambas le sacamos bastante ventaja.

Yonhy Lescano

Candidato presidencial por Acción Popular. Abogado por la Universidad Católica de Santa María (Arequipa).

Tiene una maestría en derecho privado en la Universidad de Chile. Fue docente en la Universidad Nacional del Altiplano.

