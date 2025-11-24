“El primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no estás preparado”, dice un muy conocido refrán.

Y todo indica que los partidos han dejado de lado esa regla con miras a las Elecciones Generales 2026, pues han apostado por presentar como precandidatos a figuras que si bien no tienen experiencia en la política, si lo tienen en las pantallas de televisión y/o en las redes sociales (ver infografía).

Para el analista Alejandro Rospigliosi hay un solo motivo por el que las organizaciones optaron por tener perfiles polémicos: La desesperación por pasar la valla electoral y no perder su inscripción.

NOMBRES

La Fiscalía pide 10 años de prisión para el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza, por el delito de colusión agravada.

Mientras tanto, la exautoridad edil fundó el partido País y encontró como outsider al humorista Carlos Álvarez.

El cómico es nuevo en la política, pero si ha imitado a varios de sus integrantes como Keiko Fujimori, César Acuña, “Vlady Cerrón” (Vladimir Cerrón), entre otros, quienes coincidentemente competirán con él para alcanzar el sillón de Pizarro.

Incluso, dijo “que su falta de experiencia política es su mayor fortaleza”.

Carlos Álvarez imitó durante mucho tiempo al fallecido presidente Alan García. Hoy, es candidato a la presidencia con País para Todos. (Foto: El Comercio)

En 2022, Álvarez interpretó un sketch junto a Zully Pinchi, una mujer que fue vinculada sentimentalmente con el expresidente Martín Vizcarra.

Ambos protagonizaron un momento con la temática de “Mi Bebito Fiu Fiu”, una canción del productor Tito Silva Music en alusión a los mensajes filtrados de una presunta relación entre Pinchi y el exmandatario.

Zully Pinchi, quien publicó un poemario “Pionono de Vitrina” relacionado al escándalo político que protagonizó, será candidata al Senado con Perú Moderno.

Otro nombre que generó revuelo en las redes sociales es el de Karen Paniagua, la modelo de la plataforma de OnlyFans.

La tiktoker de 27 años anunció que será candidata a diputada por Avanza País con el 13.

Precisamente, ese número aparece vacío en lista de precandidatos que presentó el partido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) porque será para un invitado.

La modelo que reveló que gana cerca de 20 mil dólares al mes con su negocio de OnlyFans, así como con la venta de almohadas con rostro y juguetes para adultos, ya realiza campaña.

En fotografías difundidas por su red social visita mercados con un polo con el logo de Avanza País.

Karen Paniagua, modelo de OnlyFans, dijo que será candidata por Avanza País. (Foto: Instagram karenpaniagua24)

TELEVISIÓN

La exconductora de televisión Sofía Franco, será candidata a diputada con el número 2 con el partido Fe en el Perú, que tiene a su esposo Álvaro Paz de la Barra como candidato presidencial.

Su participación en televisión estuvo ligado a la conducción del bloque de espectáculos en diferentes programas.

Flor Polo, hija de la excongresista y exvedette Susy Díaz, también es precandidata al Congreso.

Su paso por la televisión se caracterizó por protagonizar escándalos familiares.

Hace unas semanas, se mostró irritada cuando un reportero le preguntó por términos básicos que debe conocer todo padre de la patria.

“Sé que has venido a molestarme. Yo estoy trabajando aquí, y tú vas a hablar solo, porque no te pienso responder”, dijo una incómoda Florcita Polo del programa ‘Amor y Fuego’.

Florcita Polo mostró poca tolerancia a preguntas sobre las elecciones. (Foto: Captura programa "Amor y Fuego")

David Martín Zegarra Albarracín, conocido como “Pantera”, es un boxeador profesional que en 2012 aceptó formar parte del reality de competencia “Combate”.

En 2022 anunció su retiro del box para dedicarse a la actuación.

Su nombre suena otra vez, pero esta vez en las planas políticas, porque es precandidato a diputado por Lima Provincias en la Alianza Fuerza y Libertad.

El excéntrico Richard Cisneros, conocido como “Richard Swing” y recordado por su vinculación con el expresidente Vizcarra, será precandidato al Senado por el Partido Demócrata Verde.

David Martín Zegarra Albarracín, conocido como “Pantera”, (a la izquierda) será precandidato por Fuerzay Libertad. (Fotos: Captura de ATV)

DEPORTE

Los partidos también han tomado en cuenta a los hinchas de fútbol, por ese motivo, no descargan la presencia de exfutbolistas y/o hinchas de algún club que tengan representación en la esfera social.

El excampeón de la Recopa Sudamericana con Cienciano, Miguel Ángel Mostto Fernández Prada, aparece inscrito como candidato para ser diputada por La Libertad por Avanza País.

El exjugador parte de la Selección Peruana de Fútbol del Perú entre los años 2003 y 2007.

El influencer deportivo Luis Pleitikosic Guzmán, conocido como “Walo”, también aparece registrado como precandidato a la Cámara de Diputados por Acción Popular.

Acumula 45,600 seguidores en su cuenta X y más de 60 mil suscriptores en su canal de YouTube, espacio en el que realiza análisis, entrevistas e informa sobre novedades del club Alianza Lima.

Finalmente, el conductor de televisión y periodista deportivo Óscar del Portal, intentará ser diputado por el partido Sí Creo.

El exfutbolista Miguel Mostto (izquierda), será precandidato por el partido Avanza País. (Foto: Ministerio de Cultura)

ANÁLISIS

Para el analista político Alejandro Rospigliosi, la presencia de polémicos personajes obedece a una desesperación de los partidos en no pasar la valla electoral, porque de no pasar el 5% de votos a nivel nacional, desaparecerán.

“Los partidos están buscando llevar candidatos con popularidad para salir del anonimato, buscan popularidad y pasar la valla. Es la desesperación y por eso ponen a gente conocida”, indicó.

En ese sentido, recordó que más de ocho millones de peruanos no terminaron el colegio y muchos consumen redes sociales.

“Creo que traer a exfutbolistas también es parte de la desesperación. La historia nos ha enseñado que no debemos tomarnos a la broma el tema de los senadores y diputados, porque eso nos pasa factura. Se debe traer a personas preparadas para legislar y fiscalizar”, apuntó.

En diálogo con Correo, el experto no descartó que algunos partidos lleven a personajes del espectáculo como una estrategia para manipularlos desde sus escaños.

Sin embargo, el también exjefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Congreso, no descartó que los personajes antes mencionados sean elegidos para el próximo Parlamento Bicameral.