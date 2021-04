Las quejas por la organización de las elecciones generales de Perú del 2021 no solo provienen de algunos votantes, sino también algunos candidatos. Ese fue el caso de Rafael López Aliaga, quien esta mañana no pudo votar porque su mesa de sufragio no se instaló.

El candidato de Renovación Popular llegó en horas de la mañana al complejo deportivo “Chino Rivera” en Miraflores. A su salida arremetió contra la organización de los presentes comicios a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Habiendo jóvenes que quieren entrar a ser miembros de mesa no los dejan entrar. Son 10:30 de la mañana, que vengan los jóvenes de todos los partidos a hacer su labor cívica acá, a ser miembros de mesa. No tener este mamarracho de organización, por primera vez en la historia del Perú hicieron un mamarracho de organización” , comentó.

López Aliaga sobre organización

Molestia por desayunos

En tanto, Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú, criticó duramente a los aspirantes presidenciales que organizaron desayunos electorales como acto protocolar previo a emitir su voto.

Consideró impertinente realizar dicha actividad en plena pandemia del COVID-19 y la cantidad de fallecidos que deja esta enfermedad a diario.

“Estoy con ganas de vomitar. Me siento indignado. Jamás he sentido esta mezcla de sentimiento tan amarga. Estamos de duelo en el país, son más de 300 personas que vienen muriendo diariamente. No hay una sola persona que no tenga por alguien, un familiar, un conocido”, señaló ofuscado.

Daniel Urresti sobre desayunos electorales