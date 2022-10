El programa Cuarto Poder reveló ayer que en agosto pasado, antes de que sea censurado, Geiner Alvarado, entonces ministro de Estado, fue contratado por un empresario que solicitó los servicios de un experto para formalizar cuatro hectáreas de terreno.

Al término del servicio, relacionado con el contratista Alberto Yangali, Alvarado iba a recibir 70 mil soles. No obstante, dijo que solo le pagó un adelanto de 20 mil soles en efectivo.

Lo grave del caso es que toda esta gestión se realizó mientras Alvarado cumplía las funciones del ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), y estaba próximo a compararse en el Parlamento por una interpelación.

En un inicio, Yangali aseguró que no lo reconoció como autoridad ni figura pública, porque incluso lo recibió un fin de semana en buzo. Cuando se percató de que era ministro de Estado, lo encaró.

Sin embargo, la respuesta de Alvarado fue que no tenía ningún problema con realizar ese trabajo porque era estrictamente “profesional”.

“Después conversé con él y le dije: ‘Ingeniero, Ud. es fulano, yo no sabia’. Me dijo: ‘Sí yo soy, no tengo problema, soy profesional, tengo esto, tengo, lo otro’, agregó.

Yangali afirmó contar con las pruebas de que le pagó a Alvarado el adelanto de 20 mil soles en efectivo, y que, además, tiene dos testigos.

“Cuando me entero de los problemas que tiene (Alvarado) es difícil decirle (que) no vamos a hacer el trabajo porque le adelanté”, concluyó.