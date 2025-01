El caso que involucra al congresista Darwin Espinoza y a empresarios del sector pesquero, destapó una presunta red de corrupción en torno a la modificación del reglamento de ordenamiento pesquero del atún.

De acuerdo con el colaborador eficaz 31-2023-EFICCOP, el parlamentario habría pedido un millón de soles como pago para asegurar la emisión de dicha norma que beneficiaría a las empresas interesadas.

En diálogo con Punto Final, Juan Torres Cubas se defendió sobre las acusaciones en su contra por el presunto pago de un millón de soles a Espinoza, mediante Sada Goray, para modificar el reglamento de ordenamiento pesquero del atún.

“Yo soy empresario pesquero, tengo ya una empresa independiente y si te refieres a remontarnos los años 2020, 2021, fui gerente general de empresas que nunca han sido de Fernando Pazos”, expresó.

Torres dijo que, a pesar de que antes tenía el cargo de gerente general en algunas empresas, en la actualidad es independiente y no tiene ningún vínculo con Fernando Pazos Huayamares, empresario mencionado en la investigación fiscal.

“Estoy sorprendido por estas afirmaciones, porque para comenzar no son ciertas. He tomado conocimiento de esta carpeta recientemente, y, mientras era reservada, fui extorsionado para no ser investigado”, afirmó.

“Sorprendentemente, yo nunca fui testigo en esa carpeta, más, por el contrario, estando en reserva esa carpeta, es decir que ni tú ni yo podríamos tener acceso, yo venía siendo extorsionado. Me pedían dinero a cambio de no ser investigado. Denuncia que hice y que demoró casi dos semanas en que fuese aceptada gracias a que otro extorsionado si le aceptaron por otra fiscalía … Incluso me pedían dinero también para no atentar contra mi libertad”, agregó.

El empresario sostuvo que los extorsionadores tenían acceso a los documentos reservados de la fiscalía y asegura que fue presionada con amenazas a su libertad si no entregaba dinero.

“Hice la denuncia correspondiente, pero esta tardó casi dos semanas en ser aceptada. Incluso fui a hablar con el fiscal encargado, pero no me tomó importancia”, expresó.

Sobre las acusaciones de haber entregado un millón de soles a Espinoza, indicó que ya declaró sobre estos hechos hace más de dos años en una carpeta fiscal reservada, pero que su testimonio no fue adjuntado al actual expediente.

“Es inaceptable que Sada Goray, quien es identificada como la cabecilla de una organización, pretenda abrir una nueva carpeta con los mismos hechos, cambiando detalles en su declaración para que sea aceptada”, manifestó.

Además, Torres desmintió haber recibido dinero de Goray para presuntamente pagar la coima. Según detalló, la nueva versión de la empresaria contradice los hechos que fueron investigados previamente.

“No solo dicen que entregué dinero, sino que ahora ella asegura que me prestó dinero para hacerlo, lo cual es falso”, resaltó.

Respecto a su relación con Darwin Espinoza, el empresario dijo que no tiene vínculos con él. “Hace más de dos años ya hablé respecto a esa situación. No entiendo por qué insisten en señalarme con pruebas insuficientes y versiones modificadas”, sostuvo.