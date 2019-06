Erasmo Reyna sobre pedido de Domingo Pérez: "está buscando convalidar el tiempo que ha tenido el teléfono"

Síguenos en Facebook

El ex abogado de Alan García, Erasmo Reyna sostuvo en comunicación con Diario Correo que el pedido realizado por el fiscal José Domingo Perez -sobre incautar el celular del exmandatario- busca convalidar el tiempo que lo ha tenido en su poder.

"Es un acto absolutamente legal y arbitrario, no solamente por que están buscando incautar el bien (el teléfono), que es propiedad de los herederos de García, sino que en verdad José Domingo Pérez lo tiene desde el 24 de abril", manifestó Reyna.

"Lo que indica, es que desde el 24 de abril él tiene el celular, por que se le entregó a la Fiscalía de Miraflores, lo ha tenido (José Domingo). Lo tiene de manera ilegal por que recién está solicitando que el juzgado, el Poder Judicial le autorice para poder justamente tener este bien", explicó el ex abogado de García. "Así que lo que está buscando es convalidar finalmente lo que ha hecho hasta el día de hoy sin tener un mandato judicial que lo autorice", añadió.

De igual forma recordó que el hijo mayor de Alan García, Raúl García Nores solicitó -semanas atrás- la entrega de los objetos personales de su padre, los cuales hasta el día de hoy no le han sido devueltos.

"No me queda duda que es una actitud perversa. Es arbitrario por que sin ninguna justificación al pedido que hizo García Nores no ha habido ninguna respuesta ni en sentido negativo ni en sentido afirmativo", aseveró a Correo Erasmo Reyna.

Asimismo, Reyna señaló que esta situación está perjudicando al hijo menor de los García, Dantón García, quien necesita el pasaporte de su padre para poder realizar un trámite.

No obstante, el abogado aseveró que seguramente (los fiscales) ya hayan procedido a hacer algún tipo de examen al teléfono sin haber tenido alguna autorización. "Está apelando a esta instancia (..) porque pretende convalidar este acto arbitrario e ilegal".