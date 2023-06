El congresista Esdras Medina (No agrupado) cuestionó que la Procuraduría General del Estado, a cargo de Daniel Soria Luján, haya presentado una demanda en contra de la ley que permite al Congreso de la República y Poder Judicial elegir a sus propios procuradores públicos.

“Hemos visto muchos casos de que al Congreso lo ha defendido el procurador que depende del Poder Ejecutivo y no estaba a favor de los interesas del Legislativo, creo que la Procuraduría no está respetando la autonomía del Congreso y se está metiendo en un lugar donde no le corresponde”, señaló el parlamentario a Correo.

Asimismo, Medina dijo que el nuevo procurador público que tendrá el Parlamento será elegido por meritocracia y “no será cualquier persona” como algunos creen.

Sobre el blindaje en la Comisión de Ética, a congresistas que recortan sueldo a sus trabajadores, el parlamentario lamentó que solo a algunos se le sancione y a otros no.

“Se tiene que evaluar bien las pruebas y los testimonios, porque hay casos en los que los denunciantes acusan y no aparecen”, señaló.

Esdras Medina, que días atrás dejó la bancada de Somos Perú, sostuvo que todavía no se integrará a una agrupación parlamentaria y que espera se forme una nueva. Negó que busque ser candidato a la Mesa Directiva, pero de ser propuesto evaluaría esa posibilidad.

