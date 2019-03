Esposa de Lescano sale en su defensa: "Yo, en realidad, veo que esto está como armado"

Síguenos en Facebook

La cónyuge del congresista Yonhy Lescano, la abogada Patricia Contador Durán —de nacionalidad chilena—, se pronunció este sábado sobre la situación que azora a su esposo en estos momentos, a saber, la denuncia por acoso sexual que interpuso en su contra una periodista cuya identidad aún no ha sido revelada, y se mostró escéptica respecto a la acusación.

"Yo, en realidad, veo que esto está como armado", opinó Contador Durán en declaraciones en los exteriores de su casa.

Para la esposa del parlamentario, quien se refirió a las declaraciones que los miembros de seguiridad de su esposo, estas fueron "tergiversadas".

"Se llevan a los de seguridad, les toman su declaración, tergiversan sus declaraciones. Ellos, siendo policías, no pueden dar declaraciones; pero sí rindieron una manifestación por escrito. Y dijeron lo que tenían que decir: que acompañaban al congresista a distintas horas. Cuando tiene entrevistas, por ejemplo, en canales a las 11 de la noche. Y les deja el teléfono, sí les deja el teléfono", señaló.

Contador Durán, no obstante, se mostró extrañada de que hayan retirado a los efectivos policiales que fungían como seguridad del parlamentario, y acrecentó su escepticismo al indicar que no le parece regular que la identidad de la periodista denunciante aún no se haya revelado. "Eso es extraño", dijo.

En tal sentido, la esposa de Lescano Ancieta consideró que "se está manejando la situación, la información, para inculparlo".

"Yo simplemente pienso que pretenden sacarlo del Congreso y configurar, armar, un tipo de acoso sexual. Pero el acoso sexual no existe en ninguna parte", dijo.