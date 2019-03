Ética no actuará de oficio en denuncias por gastos de representación

Síguenos en Facebook

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez (PPK), señaló a Correo que no intercederá de oficio en las imputaciones realizadas a los parlamentarios, que habrían cobrado dinero de la semana de representación sin haber cumplido sus funciones.

“Hasta que no tengamos el análisis claro del reglamento ante la Constitución y de lo que pueda indicar la Junta de Portavoces al respecto del Concejo Directivo como corresponde” no intervendremos, aseguro la oficialista.

Esto debido a que, según la parlamentaria, existe una inadecuada lectura sobre la semana de representación. “Un congresista no solo representa a su región, nosotros representamos a la nación en cualquier parte del país y hasta el extranjero los 30 o 31 días del mes, cuando corresponda representar”, indicó la Sánchez.

Por otro lado, respecto a la acusación que recae sobre ella por parte del parlamentario no agrupado, Jorge Castro, dijo “el congresista ha pasado un informe donde indica de que yo no he estado en la semana de representación en las regiones que corresponde, pero no ha puesto fechas (...) no especifica el año”. Por otro lado, la congresista asegura que si la denuncia procede bajará al llano.