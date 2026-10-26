La diputada Catherin Palomino, de la bancada Juntos por el Perú, fue acusada por su exasesor de presuntamente exigir aportes económicos a trabajadores de su despacho para cubrir ciertos gastos relacionados con actividades de representación y apoyos a dirigentes y autoridades locales.

La denuncia fue difundida por el dominical Panorama y recoge el testimonio de un extrabajador, cuya identidad se mantiene en reserva y aseguró haber laborado directamente con la legisladora.

Según relató, los trabajadores debían entregar dinero de sus propios salarios para atender solicitudes de apoyo económico formuladas por alcaldes, representantes comunales y otros dirigentes que acudían a la oficina descentralizada de Huancavelica.

El denunciante sostuvo que los desembolsos oscilaban entre S/100, S/200, S/300 y hasta S/500, montos que supuestamente no eran reembolsados.

Asimismo, aseguró que asumía gastos vinculados a las actividades de la parlamentaria, como alimentación, viáticos, alquiler de vehículos, servicios básicos y otros requerimientos logísticos.

Por si fuera poco, el exasesor afirmó que la congresista le comentó que el principal beneficio de la actividad parlamentaria no estaba en el sueldo, sino en los porcentajes que podrían obtenerse a través de la gestión de proyectos ante el Ministerio de Economía y Finanzas. “Al momento de gestionar estos proyectos, a nosotros (refiere a ella) nos cae un porcentaje; ese es el verdadero negocio del Congreso”, manifestó el extrabajador.

El excolaborador también indicó que acompañó a Palomino en distintas actividades, incluidas las visitas al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo.

Como parte de ello, presentó la captura de pantalla de una conversación por WhatsApp, en la que se reclamaba un supuesto apoyo de S/500 prometido a un dirigente comunal.

Exasesor: “Cathy, el presidente de la comunidad de Santa Rosa está un poco incómodo, dice que le habías prometido un apoyo de 500 soles para la semana pasada” .

. Diputada: “Soluciona”

DIPUTADA RESPONDE

Consultada sobre las acusaciones, Palomino negó las versiones de su exasesor y sostuvo que este nunca la acompañó durante sus semanas de representación.

Respecto a los gastos cuestionados, la legisladora aseguró que efectuaba los pagos de manera inmediata y presentó capturas de conversaciones para respaldar su versión.