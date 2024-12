El exministro del Interior, Vicente Romero, afirmó no haber tenido conocimiento sobre la rinoplastía a la que se sometió la presidenta Dina Boluarte a mediados de 2023.

Romero, quien ocupó el cargo desde enero hasta noviembre de 2023, respondió a las declaraciones realizadas por el expremier Alberto Otárola, quien confirmó la intervención quirúrgica de la mandataria.

“ No tuve conocimiento en ningún momento . He escuchado las declaraciones del señor premier, pero no recuerdo que haya tenido esa información”, señaló el exministro en declaraciones a los medios.

El exfuncionario también comentó que, durante las reuniones realizadas en Palacio de Gobierno, siempre percibió la presencia de Boluarte.

“Siempre que he ido a Palacio de Gobierno a diferentes reuniones que he tenido, siempre estuvo la presidenta. Seguramente he estado fuera de Lima”, expresó cuando se le preguntó sobre la supuesta ausencia de la jefa de Estado en los días cercanos al procedimiento, entre junio y julio de 2023.

Carlos Zeballos sobre cirugía de Dina Boluarte: No se puede gobernar el país desde una clínica

El congresista y miembro de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Carlos Zeballos, advirtió que habría una posible infracción constitucional y conflicto de intereses, tras el caso de la cirugía estética que se realizó la presidenta Dina Boluarte, pues no informó al Legislativo sobre su ausencia en el cargo.

El legislador refirió en Canal N que si un jefe de Estado se somete a una intervención quirúrgica que lo incapacita para gobernar, debe comunicarlo al Congreso para que se tomen las decisiones pertinentes de acuerdo a ley.

Aseveró que la presidenta Dina Boluarte “no puede gobernar desde una clínica o durante convalecencia sin seguir los procedimientos establecidos”.