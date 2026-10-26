José Aybar Cancho, antiguo operador de Vladimiro Montesinos, y César Rodríguez Cereneo, un expolicía, fueron señalados por la Dirincri como presuntos responsables del asesinato del excongresista Óscar Medelius y del empresario Juan Huidobro, crimen que estaría vinculado a la disputa por un terreno de 580 hectáreas.

Según Cuarto Poder, la investigación apunta a José Aybar, alias “Don José”, condenado en el pasado por tráfico de armas, como el presunto cabecilla de una organización criminal que buscaba apoderarse de una concesión minera no metálica para desarrollar un negocio inmboliario.

La fiscal Irene Mercado, fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada, indicó que las víctimas se habían negado a vender los terrenos que administraban. Ante la negativa, los investigados planearon el asesinato, a fin de ingresar y explotar el área para sus fines.

CRIMEN PLANIFICADO

El atentado ocurrió el 10 de febrero de 2025 en el cruce de las avenidas Camino Real y Universitaria, en Carabayllo. En ese entonces, Medelius conducía una camioneta gris acompañado de Juan Huidobro y Lourdes Fernández cuando sicarios a bordo de una motocicleta dispararon más de 18 veces contra el vehículo. Medelius y Huidobro fallecieron, mientras que Lourdes sobrevivió.

Las pesquisas establecen que el crimen fue planificado, pues cámaras de seguridad captaron que dos horas antes, a las 8 de la mañana, un automóvil de color negro ingresó a una calle y se estacionó. Según agentes policiales, a bordo viajaban integrantes del grupo que participaría en el asesinato. A las 9:34 a. m., la camioneta gris aparece en escena y el automóvil negro, segundos después, inicia el seguimiento.

MÓVIL DEL DELITO

Para la Policía y la Fiscalía, el objetivo era tomar el control de la extensa concesión minera valorizada por su potencial inmobiliario.

Para consumar el objetivo, la banda habría utilizado al expolicía Cesar Rodríguez para infiltrarse en la administración de la empresa D&H Contratistas Generales SAC. El exefectivo habría concertado con “Don José” para dar muerte a Óscar Medelius, Juan Huidobro y Lourdes Fernández, proporcionando información privilegiada de sus movimientos rutinarios. Asimismo, señala que fue el encargado de constatar la muerte de las víctimas.

Posterior a ello, tomó el control de la empresa con la muerte de sus administradores. Rodríguez removió a todos los apoderados, incluidos los asesinados, y se nombró a sí mismo gerente general de la empresa que tiene el control de la concesión minera. Asimismo, el trámite se habría realizado ante un notario en Amazonas.

Actualmente, el terreno ha sido dividido, se muestran señales de lotización, postes instalados y se alistan para ser ofrecidos al mejor postor.

CAE PRESUNTA BANDA

Durante una intervención policial a inicios de octubre de este año, no solo implicó la caída de “Don José”, sino también del allanamiento de Jean Paul García en el penal Castro Castro, señalado de coordinar la contratación de los sicarios.

Así también, las autoridades detuvieron en Ica a los lugartenientes Jorge Antonio Díaz Marticorena y Raymundo Béjar Quispe.