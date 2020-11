A solo dos días de haber asumido la Presidencia de la República, una denuncia en torno a beneficios laborales recae sobre Manuel Merino. Según informó RPP. Julio Rodríguez Castillo, de 56 años, le exige el pago por dicho concepto.

Él asegura haber laborado en el fundo Santa Ana, propiedad del actual mandatario. Las labores que realizó se llevaron a cabo desde el 2009 hasta el 2016.

Fue el Segundo Juzgado de Trabajo Supraprovincial Permanente de Tumbes la instancia que ha ordenado el pago de S/20 000 al extrabajador del fundo. Antes, el Poder Judicial le había dado la razón a Rodríguez en cuanto al pago de S/7 000 por parte de Merino de Lama, deuda que sí se terminó de pagar.

Sin embargo, el último pago requerido no se ha realizado aún. Los beneficios laborales giran en torno a las vacaciones, gratificaciones y otros.

Para la defensa legal del extrabajador, es Manuel Merino de Lama quien debe pagar los S/20 000 por su condición de propietario del fundo Santa Ana.

“Desapareció los fondos de todas las cuentas, de todos los bancos por los embargos para que puedan pagar y ya no tienen fondos en los bancos. Entonces, es imposible y ellos se han cerrado en que no le van a pagar. Es un capricho también de ellos. Le han dicho que no le van a pagar. Hace 15 días que se ha comunicado con el hermano del presidente (Pedro Enrique Merino”, comentó para el citado medio el abogado Jorge Ismael Ávalos.

Según cuenta Rodríguez Castillo, él comenzó a trabajar en el fundo luego de que la familia de Merino de Lama lo contactara cuando laboraba en Bagua en el año 2009.

VIDEO RELACIONADO

Manuel Merino afirma que las protestas se van a "tranquilizar en el más corto plazo"