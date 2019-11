Fabiola Muñoz sobre declaraciones de Cáceres: "No ayudan en este momento" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, aseguró que las afirmaciones recientes del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, en el marco del proyecto Tía María, "no ayudan en este momento".

"Son declaraciones que no ayudan en un momento como este. Para nosotros, la posición siempre ha sido muy clara y somos muy respetuosos del Estado de Derecho", remarcó en diálogo telefónico con Canal N.

Luego, Muñoz refirió que correspondía que el Consejo de Minería confirme la licencia a Southern Copper y dijo que existe un compromiso de esa empresa para no iniciar la construcción hasta que existan las condiciones.

"Lo que correspondía era entregar la licencia de construcción. Pero, somos conscientes que no existen condiciones sociales para desarrollar el proyecto en este momento (...). La empresa ha entendido que no existen las condiciones, por eso, se ha comprometido a no iniciar la construcción, mientras no exista un clima social favorable", anotó.

"No queremos violentar el Estado de Derecho"

Posteriormente, Fabiola Muñoz señaló que los proyectos no pueden imponerse ante la población y, consideró que Southern Copper tiene que trabajar para dar a conocer los beneficios de Tía María.

"No queremos violentar el Estado de Derecho, por eso, se ha procedido legalmente. Pero, somos conscientes que los proyectos no se pueden imponer. Ahí es donde se tiene que trabajar y la empresa tiene un rol muy importante", sostuvo.

"Aparentemente, no han logrado que la población considere que este es un proyecto favorable, que se reduzcan los temores y que la población entienda que para cada preocupación que tienen cuál es la medida que se va a tomar", añadió.

El último jueves, Elmer Cáceres, aseguró que el presidente Martín Vizcarra tiene un "doble discurso" con respecto al proyecto minero Tía María.

Además, mencionó que Martín Vizcarra "no tiene palabra", al recordar que no ha viajado a esa región pese a que se comprometió a hacerlo y, aseguró que los pobladores del Valle del Tambo se encuentran a la espera del mandatario.

"¿Por qué no viajó, el presidente de la República cuando indicó? No tiene palabra. Indicó que una semana iba a ir al Valle del Tambo y nunca fue. El Valle del Tambo está esperando", enfatizó.

El Consejo de Minería confirmó -el último 30 de octubre- la licencia de construcción de ese proyecto a la empresa Souther Copper Perú luego que el gobernador Cáceres presentara un recurso en búsqueda de que no inicien las actividades.